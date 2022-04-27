Бывший топ-менеджер Platinum Bank возглавил проект российской платформы, на которой мародеры продают награбленное в Украине имущество

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Стало известно, что один из бывших топ-менеджеров Платинум Банка , гражданин Польши Анджей Яцек Олейник, который является собственником нескольких компаний в Украине (ТОВ "ПРОФ ДИДЖИТАЛ" , ТОВ "ПРОФ ЕСТЕЙТ, ТОВ "Хомстерс") 7 февраля был назначен на должность управляющего директора платформы "Авито Недвижимость" — проекта компании, являющейся одним из лидеров e-commerce рынка в России.

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Как известно, более 200 иностранных компаний покинули российский рынок, однако Авито продолжает платить налоги в казну государства — агрессора (согласно отчетов компании за 2020 год выручка составила 27,8млрд. рублей, а чистая прибыль-9,9 млрд. рублей). Кроме того на данной платформе ищут наемников на войну в Украине, о чем писали ранее в украинских изданиях. Также в сети появилась информация о том, что "многофункциональную" платформу Авито военные России используют для того, чтобы продавать награбленное в Украине .

Напомним, около 100 компаний-гигантов из США покинули рынок РФ. Среди них Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, General Motors, McDonalds, Starbucks и другие.