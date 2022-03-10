Названы компании-гиганты, которые покинули российский рынок

России придется довольствоваться внутренним производителем из-за отказа ряда стран сотрудничать.

Около 100 компаний-гигантов из США покинули российский рынок из-за полномасштабного вторжения в Украине. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в Facebook.

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Решение о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.

"Каждое решение компаний покинуть рынок страны террориста, развязавшей захватническую войну и совершающей военные преступления в Украине ежедневно, является победой принципов и убеждений над жадностью. Спасибо этим компаниям за выбор стороны добра, за нежелание запятнать свою репутацию кровью невинных украинцев, за поддержку Украины", — написала посол.

Как сообщалось, многие компании десятилетиями пытались открыть бизнес в РФ, но Путинская война в Украине вынуждает транснациональные корпорации отказываться от российского рынка.

Напомним, компании Samsung, Coca Cola и Danone покидают российский рынок вслед за другими известными брендами.