Назвали компанії-гіганти, які залишили російський ринок

Росії доведеться задовольнятися внутрішнім виробником через відмову низки країн співпрацювати.

Близько 100 компаній-гігантів із США залишили російський ринок через повномасштабне вторгнення в Україні. Про це пані посол України у США Оксана Маркарова повідомила у Facebook.

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Рішення про повне припинення подальших інвестицій, закриття або вихід з російського ринку прийняли такі гіганти: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks та багато інших.

"Кожне рішення компаній залишити ринок країни терориста, яка розв'язала загарбницьку війну і що скоює військові злочини в Україні щодня, є перемогою принципів і переконань над жадібністю. Дякуємо цим компаніям за вибір сторони добра, за небажання заплямувати свою репутацію кров'ю невинних українців, за підтримку України", — написала посол.

Як повідомляли, багато компаній десятиліттями намагалися відкрити бізнес у РФ, але Путінська війна в Україні змушує транснаціональні корпорації відмовлятися від російського ринку.

Нагадаємо, компанії Samsung, Coca Cola і Danone залишають російський ринок слідом за іншими відомими брендами.