Таролог Вера Новицкая впервые показала свое лицо подписчикам

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известный таролог Вера Новицкая, до сих пор скрывавшая от широкой публики свое лицо, опубликовала свое фото на личной странице в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ранее Новицкая объясняла нежелание показывать лицо в социальных сетях тем, что ее работа сопряжена с негативом от коллег-эзотериков, а лишние чистки и постановка защит занимают много времени и нецелесообразны.

Обнародовав личное фото, Новицкая объяснила свою готовность показывать лицо: это связано с завершением передачи дара ей от покойной бабушки, которая и научила Веру гадать на картах Таро, нашла ей наставницу и помогла начать путь в магии.

"С уходом бабушки я начала годовой обряд на принятие способностей и силы. Перед ее смертью мы провели ритуал на передачу дара. В этот понедельник, 25.04, я закончила все обряды, специально приехав в Киев на пасхальные даты и на ее годовщину. Так в мои 29 лет (возраст Сатурна, кстати), я вступила в свою полную родовую силу, и для меня начинается новый виток и этап в магии", — рассказала Вера Новицкая в своем посте в Instagram.

Многие подписчики были приятно удивлены молодостью Веры. Как пишут в комментариях, это "не та ведьма, что описывали нам в сказках". Вера оказалось современной, стильной женщиной 29 лет, что противоречит стереотипам о гадалках.

Согласно тексту поста, Вера больше не собирается скрывать лицо и готова к новому формату общения с подписчиками, чему она и сама, судя по всему, рада. "Теперь я под защитой. Это очень много значит в магическом плане, но я расскажу вам об этом позже. Что я теперь не буду делать? Правильно! Объяснять в 1001 раз почему я не показываю лицо", — резюмировала таролог Вера Новицкая.