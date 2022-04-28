UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Таролог Вера Новицкая впервые показала свое лицо подписчикам

807
Вера Новицкая
Таролог Вера Новицкая впервые показала свое лицо подписчикам

Известный таролог Вера Новицкая, до сих пор скрывавшая от широкой публики свое лицо, опубликовала свое фото на личной странице в Instagram.

Ранее Новицкая объясняла нежелание показывать лицо в социальных сетях тем, что ее работа сопряжена с негативом от коллег-эзотериков, а лишние чистки и постановка защит занимают много времени и нецелесообразны.

Обнародовав личное фото, Новицкая объяснила свою готовность показывать лицо: это связано с завершением передачи дара ей от покойной бабушки, которая и научила Веру гадать на картах Таро, нашла ей наставницу и помогла начать путь в магии.

"С уходом бабушки я начала годовой обряд на принятие способностей и силы. Перед ее смертью мы провели ритуал на передачу дара. В этот понедельник, 25.04, я закончила все обряды, специально приехав в Киев на пасхальные даты и на ее годовщину. Так в мои 29 лет (возраст Сатурна, кстати), я вступила в свою полную родовую силу, и для меня начинается новый виток и этап в магии", — рассказала Вера Новицкая в своем посте в Instagram.

Многие подписчики были приятно удивлены молодостью Веры. Как пишут в комментариях, это "не та ведьма, что описывали нам в сказках". Вера оказалось современной, стильной женщиной 29 лет, что противоречит стереотипам о гадалках.

Согласно тексту поста, Вера больше не собирается скрывать лицо и готова к новому формату общения с подписчиками, чему она и сама, судя по всему, рада. "Теперь я под защитой. Это очень много значит в магическом плане, но я расскажу вам об этом позже. Что я теперь не буду делать? Правильно! Объяснять в 1001 раз почему я не показываю лицо", — резюмировала таролог Вера Новицкая.