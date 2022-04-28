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Тарологиня Віра Новицька вперше показала своє обличчя підписникам

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Віра Новицька
Тарологиня Віра Новицька вперше показала своє обличчя підписникам

Відома тарологиня Віра Новицька, котра досі приховувала від широкої публіки своє обличчя, опублікувала своє фото на особистій сторінці в Instagram.

Раніше Новицька пояснювала небажання показувати особу в соціальних мережах тим, що її робота пов'язана з негативом від колег-езотериків, а зайві чистки та постановка захистів займають багато часу та недоцільні.

Оприлюднивши особисте фото, Новицька пояснила свою готовність показувати обличчя: це пов'язано із завершенням передачі дару їй від покійної бабусі, яка навчила Віру гадати на картах Таро, знайшла їй наставницю і допомогла розпочати шлях у магії.

"З відходом бабусі я почала річний обряд на прийняття здібностей та сили. Перед її смертю ми провели ритуал на передачу дару. В цей понеділок, 25.04, я закінчила всі обряди, спеціально приїхавши до Києва на великодні дати та на її річницю. 29 років (вік Сатурна, до речі), я набула своєї повної родової сили, і для мене починається новий виток і етап у магії", — розповіла Віра Новицька у своєму посту в Instagram.

Багато підписників були приємно вражені молодістю Віри. Як пишуть у коментарях, це "не та відьма, яку описували нам у казках". Віра виявилася сучасною, стильною жінкою 29 років, що суперечить стереотипам про ворожок.

Згідно з текстом посту, Віра більше не збирається приховувати обличчя і готова до нового формату спілкування з підписниками, чому вона й сама, з огляду на все, рада. "Тепер я під захистом. Це дуже багато значить у магічному плані, але я розповім вам про це пізніше. Що я тепер не робитиму? Правильно! Пояснювати у 1001 раз чому я не показую обличчя", — резюмувала тарологиня Віра Новицька.