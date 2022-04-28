Сотрудничал с ВС РФ, руководил заводом в "ДНР": у приближенного к Януковичу депутата прошли обыски

Силовики считают, что во временно оккупированной Горловке экс-регионал зарегистрировал фармкомпанию, при этом городской мэрией руководил его бывший охранник.

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Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у экс-нардепа от "Партии регионов", приближенного к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича. В ходе обыска изъяли наличность на сумму 192 400 американских долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Прежде были арестованы банковские активы упомянутого депутата в размере 200 млн долларов.

Сотрудники ГБР допускают, что бывший регионал в сговоре с окружением беглого президента занимался "отмыванием" и легализацией незаконно нажитых средств за рубежом. Средства были получены от сделок на одном из крупных концернов в Донбассе.

После того, как Кремль создал террористическое формирование "ДНР", подозреваемый сохранил контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Во временно оккупированной Горловке он зарегистрировал компанию, при этом городской мэрией руководил его бывший охранник.

По имеющимся данным, помощник бывшего депутата хранил в банковском ящике часть средств сомнительного происхождения в размере 192 тыс. 400 долларов США. Возможно, эти средства связаны с российским капиталом и могут использоваться для финансирования российской агрессии.

Ранее Фокус сообщал, что Янукович и его команда в феврале тайно приезжали в Украину. Кремль планировал установить в Киеве марионеточное правительство и управлять Украиной с помощью бывших регионалов. Временным президентом хотели назначить Олега Царева.