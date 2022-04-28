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Співпрацював зі ЗС РФ, керував заводом у "ДНР": у наближеного до Януковича депутата пройшли обшуки

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Віктор Янукович
Фото: Meduza.io | Віктор Янукович

Силовики вважають, що в тимчасово окупованій Горлівці ексрегіонал зареєстрував фармкомпанію, причому міською мерією керував його колишній охоронець.

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшук екснардепа від "Партії регіонів", наближеного до сім'ї колишнього президента України Віктора Януковича. У ході обшуку вилучили готівку на суму 192 400 доларів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Насамперед було заарештовано банківські активи згаданого депутата в розмірі 200 млн доларів.

Співробітники ДБР припускають, що колишній регіонал у змові з оточенням президента-втікача займався "відмиванням" і легалізацією незаконно нажитих коштів за кордоном. Кошти були отримані від угод на одному з великих концернів у Донбасі.

Після того, як Кремль створив терористичне формування ДНР, підозрюваний зберіг контроль над фармацевтичним виробництвом і співпрацював із окупаційною адміністрацією. У тимчасово окупованій Горлівці він зареєстрував організацію, причому міською мерією керував його колишній охоронець.

За наявними даними, помічник колишнього депутата зберігав у банківській скриньці частину коштів сумнівного походження в розмірі 192 тис. 400 доларів США. Можливо, ці кошти пов'язані з російським капіталом і можуть використовуватись для фінансування російської агресії.

Раніше Фокус повідомляв, що Янукович і його команда в лютому таємно приїжджали в Україну. Кремль планував встановити в Києві маріонетковий уряд і керувати Україною за допомогою колишніх регіоналів. Тимчасовим президентом хотіли призначити Олега Царьова.