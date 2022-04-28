Співпрацював зі ЗС РФ, керував заводом у "ДНР": у наближеного до Януковича депутата пройшли обшуки

Силовики вважають, що в тимчасово окупованій Горлівці ексрегіонал зареєстрував фармкомпанію, причому міською мерією керував його колишній охоронець.

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Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшук екснардепа від "Партії регіонів", наближеного до сім'ї колишнього президента України Віктора Януковича. У ході обшуку вилучили готівку на суму 192 400 доларів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Насамперед було заарештовано банківські активи згаданого депутата в розмірі 200 млн доларів.

Співробітники ДБР припускають, що колишній регіонал у змові з оточенням президента-втікача займався "відмиванням" і легалізацією незаконно нажитих коштів за кордоном. Кошти були отримані від угод на одному з великих концернів у Донбасі.

Після того, як Кремль створив терористичне формування ДНР, підозрюваний зберіг контроль над фармацевтичним виробництвом і співпрацював із окупаційною адміністрацією. У тимчасово окупованій Горлівці він зареєстрував організацію, причому міською мерією керував його колишній охоронець.

За наявними даними, помічник колишнього депутата зберігав у банківській скриньці частину коштів сумнівного походження в розмірі 192 тис. 400 доларів США. Можливо, ці кошти пов'язані з російським капіталом і можуть використовуватись для фінансування російської агресії.

Раніше Фокус повідомляв, що Янукович і його команда в лютому таємно приїжджали в Україну. Кремль планував встановити в Києві маріонетковий уряд і керувати Україною за допомогою колишніх регіоналів. Тимчасовим президентом хотіли призначити Олега Царьова.