Двух жителей Киевской области подозревают в госизмене и убийстве, — Офис Генпрокурора

По данным следствия, коллаборанты получили оружие от оккупантов и застрелили жителей Большой Дымерки.

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Двум жителям Киевской области объявили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами, сообщает Офис Генпрокурора.

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Следствие установило, что во время оккупации с. Залесья Броварского района подозреваемые сотрудничали с российскими оккупантами. Получив от них военную экипировку, амуницию и оружие с боекомплектом, они вели разведку и участвовали в патрулировании на территории Броварского района, проверяли документы у местных жителей.

"11 марта, исполняя преступные приказы военнослужащих ВС РФ, с целью запугивания населения, они открыли огонь из автоматического оружия по двум мирным жителям пгт. Большая Дымерка, — отмечает Офис генпрокурора. — От полученных многочисленных ранений потерпевшие скончались на месте".

В конце марта пресс-служба полиции Киевской области сообщила о задержании двух автоматчиков, которые 13 марта угнали автомобиль и по дороге расстреляли в Большой Дымерке двух мирных жителей. Один из стрелков — 29-летний житель поселка, второй — 30-летний ранее судимый выходец из Богдановки.

Ранее Фокус сообщал о том, что в апреле СБУ задержала главу Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в госизмене. Как утверждают в СБУ, глава прокуратуры сотрудничал с оккупационными войсками, а для отвода от себя подозрений использовал посредника.