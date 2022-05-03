Харьковская ТЭЦ-5 приостановила генерацию электрической и тепловой энергии

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Ежесуточно Харьковская ТЭЦ-5 продуцировала около 4,5 млн киловатт-часов для Объединенной энергосистемы Украины и около 5 тыс Гкал тепловой энергии для потребителей Харьковщины. В начале мая ТЭЦ-5 приостановила производство электроэнергии и тепла. Это объясняется высокой ценой газа, что не позволяет работать без ощутимых потерь, передает ukranews.com.

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По словам руководителя предприятия Александра Минковича, активное присутствие ТЭЦ-5 очень необходимо в Объединенной энергосистеме Украины для поддержания мощности в энергодефицитном узле Северной энергосистемы. Но на государственном уровне до сих пор нет урегулированного механизма, который позволял бы производителям энергии в это сложное для всей страны время работать стабильно.

"В конце апреля закончилось действие положения о ПСО, согласно которому для генерации мы получали газ по льготной цене – по 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. Теперь же стоимость коммерческого газа для нас на уровне 28,6 тыс.грн/тысяча кубометров. Харьковская ТЭЦ-5 предлагала разные варианты решения этой проблемы, в частности, установление экономически обоснованной цены на дополнительную услугу по обеспечению регулирования частоты и активной мощности в Объединенной энергосистеме Украины. Это позволяло бы ведущим производителям государства работать, не накапливая убытки", – говорит Александр Минкович.

Он также выразил надежду, что и системный оператор НЭК "Укрэнерго", и регулятор НКРЭКП, и Министерство энергетики в конце концов прислушаются к генерационному сообществу и его предложениям.

Вместе с тем, в условиях военного положения Харьковская ТЭЦ-5 является гуманитарным хабом для Слобожанщины. Теплоцентраль организует поставки гуманитарных грузов из Украины и из-за границы и посредством волонтеров передает самые необходимые товары жителям края. На сегодняшний день волонтерская сеть ТЭЦ-5 – около полусотни человек, которые под вражескими обстрелами доставляют продукты харьковчанам. Еженедельно почти 5 тонн грузов направляет ТЭЦ-5 в горячие точки региона, всего с начала войны это около 60 тонн оказанной помощи.