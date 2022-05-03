Харківська ТЕЦ-5 призупинила генерацію електричної і теплової енергії

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Щодоби Харківська ТЕЦ-5 продукувала близько 4,5 млн кіловат-годин для Об’єднаної енергосистеми України та біля 5 тис Гкал теплової енергії для споживачів Харківщини. На початку травня ТЕЦ-5 припинила виробництво електроенергії і тепла. Це пояснюється високою ціною газу, що не дає змогу працювати без вагомих втрат, передає ukranews.com.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами керівника підприємства Олександра Мінковича, активна присутність ТЕЦ-5 дуже потрібна в Об’єднаній енергосистемі України для підтримання потужності в енергодефіцитному вузлі Північної енергосистеми. Але на державному рівні досі немає врегульованого механізму, який би дозволяв виробникам енергії у цей складний для всієї країни час працювати стабільно.

"Наприкінці квітня закінчилася дія положення про ПСО, відповідно до якого для генерації ми отримували газ за пільговою ціною - по 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Тепер же вартість комерційного газу для нас на рівні 28,6 тис.грн/тисячу кубометрів. Харківська ТЕЦ-5 пропонувала різні варіанти вирішення цієї проблеми, зокрема, встановлення економічно обґрунтованої ціни на ДП РЗ – додаткову послугу із забезпечення регулювання частоти та активної потужності в Об’єднаній енергосистемі України. Це давало б змогу провідним виробникам держави працювати, не накопичуючи збитки", — говорить Олександр Мінкович.

Він також висловив сподівання, що і системний оператор НЕК "Укренерго", і регулятор НКРЕКП, і Міністерство енергетики зрештою прислухаються до генераційної спільноти та її пропозицій.

Разом з тим в умовах воєнного стану Харківська ТЕЦ-5 є гуманітарним хабом для Слобожанщини. Теплоцентраль організовує постачання гуманітарних вантажів з України та з-за кордону і за допомогою волонтерів передає найнеобхідніші товари мешканцям краю. На сьогодні волонтерська мережа ТЕЦ-5 – близько півсотні людей, які під ворожими обстрілами доставляють продукти харків’янам. Щотижня майже 5 тонн вантажів спрямовує ТЕЦ-5 у гарячі точки регіону, загалом з початку війни це біля 60 тонн наданої допомоги.