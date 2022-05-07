Олимпийский чемпион Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения "Старые Перцы" (Фото, Видео)
7 мая народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк приехал к бойцам спецотряда "Старые Перцы" — подразделения спецбатальона "Щит Василькова" под командованием Андрея Мельника. Народный избранник узнал, в какой помощи сейчас нуждаются защитники Украины.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Выступая перед строем защитников Украины Жан Беленюк отметил: "Для меня большая честь побывать на тренировке по стрельбе с отрядом "Старые Перцы" на одном из полигонов Киевщины. Бойцы опытные, бойцы, действительно нуждающиеся в нашей поддержке". "Старые Перцы" рассказали нардепу, в какой помощи нуждаются прямо сейчас. По словам Княжанского и Афанасьева, "Перцам" очень нужны дроны для проведения аэроразведки, аппаратура связи. Попутно "Перцы" поблагодарили всех за помощь. Также Игорь "Душман" Княжанский поблагодарил Жана Беленюка за всестороннюю поддержку отряда.
Жан Беленюк пообщался с легендарным командиром батальона Игорем "Душманом" Княжанским и его замом Олегом "Бородой" Афанасьевым. "Перцы" сообщили олимпийскому чемпиону по борьбе, в каких спецоперациях они принимали участие, и в каких локациях Украины воевали бойцы спецотряда после российского вторжения в Украину.
Сегодня же "Старые Перцы" с отрядом "Щит Василькова" приняли участие в посадке деревьев на набережной имени Бориса Джонсона в Василькове, организованном мэром города Наталией Баласинович. Военный капеллан протоиерей Павел Основенко (Православная Церковь Украины) провел обряд освящения обновленной набережной, отметив: "Это святое дело, назвать его именем великого друга Украины. Россияне уже говорят, что надо дебританизировать Васильков".
Как поступить в батальон "Старые Перцы"
Телефон: +380 99 0643096
Денежная помощь:
Благотворительный фонд "Лайф Дженерейшн", получатель Вернигора Анатолий Викторович
РНОКПП 3190900019
ПриватБанк
карта 5168 7450 1753 4543
Только для криптовалюты BTC
BTC адрес для пополнения:
0xf4c3104a6ecd4ee9f2361177ab744bcaae0a34cd
Только для криптовалюты TETHER (USDT)
Адрес для пополнения:
TBpFi9GJ6CZ4brNi3TUhFAKHEg3oySryNc