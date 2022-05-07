Олімпійський чемпіон Жан Беленюк провів тренування з бійцями спецпідрозділу "Старі Перці" (Фото, Відео)

7 травня народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк приїхав до бійців спецзагону "Старі Перці" — підрозділу спецбатальйону "Щит Василькова" під командуванням Андрія Мельника. Народний обранець дізнався, якої допомоги зараз потребують захисники України.

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Виступаючи перед строєм захисників України Жан Беленюк зазначив: "Для мене велика честь побувати на тренуванні зі стрільби із загоном "Старі Перці" на одному з полігонів Київщини. Бійці досвідчені, бійці, які справді потребують нашої підтримки". "Старі Перці" розповіли нардепу, якої допомоги потребують прямо зараз. За словами Княжанського та Афанасьєва, "Перцям" дуже потрібні дрони для проведення аеророзвідки, апаратура зв’язку. Принагідно "Перці" подякували всім за допомогу. Також Ігор "Душман" Княжанський подякував Жану Беленюку за всебічну підтримку загону.

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Жан Беленюк поспілкувався з легенларним командиром батальйону Ігорем "Душманом" Княжанським та його замом Олегом "Бородою" Афанасьєвим. "Перці" повідомили олімпійському чемпіону з боротьби, у яких спецопераціях вони приймали участь, та в яких локаціях України воювали бійці спецзагону після російського вторгнення в Україну.

Сьогодні ж "Старі Перці" із загоном "Щит Василькова" прийняли участь в посаженні дерев на набережній імені Бориса Джонсона у Василькові, яке було організоване мером міста Наталією Баласинович. Військовий капелан протоієрей Павло Основенко (Православна Церква України) провів обряд освячення оновленої набережної, відмітивши: "Це – свята справа, назвати її ім’ям великого друга України. Росіяни вже кажуть, що треба дебританізувати Васильків".

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