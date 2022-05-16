"Хотела позвонить Путину". "Бабушка с красным флагом" объяснила, зачем так встречала ВСУ

Журналисты ВВС рассказали историю "бабушки с красным флагом", выяснили, зачем она собиралась звонить Путину и расспросили автора видео о том, почему он топтал советское знамя.

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Российская пропаганда широко растиражировала инцидент, случившийся в Харьковской области в начале весны. По соцсетям разошелся видеоролик, на котором запечатлен момент встречи украинских солдат пожилой местной жительницей Анной Ивановой, которой военные принесли продуктовый набор. Женщина вышла к ним с советским красным флагом со словами: "Ждали вас, молились за вас и за Путина, и за весь народ". Солдаты бросили флаг на землю и потоптались по нему. Женщина явно обиделась и отказалась брать у них еду.

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Очень быстро пожилая украинка стала в России одним из символов войны с Украиной и "борьбы с нацизмом". В разных городах РФ стали появляться скульптуры и муралы с ее изображением, о ней вышло несколько сюжетов на телеканалах.

[ + – ] Российская пропаганда использовала украинку Анну Иванову в качестве символа, оправдывающего войну

Однако спустя некоторое время стало известно, что Иванова раскаялась в этом поступке после того, как украинские военные эвакуировали ее в безопасное место.

"Не нужны Путину люди, украинцы, ему только земли нужны. Я понимаю того парня, что топтал красный флаг. Они нас защищают, гибнут, а тут я с этим флагом", — сказала она в одном интервью.

Корреспонденты ВВС побывали в гостях у Анны Ивановой в селе Великая Даниловка в пригороде Харькове. Они увидели, что дом украинки пострадал от обстрелов: выбиты стекла, повреждена шиферная крыша, во дворе лежат обломки снарядов. Поговорив с украинкой и авторами ролика, журналисты восстановили хронологию событий и выяснили мотивацию участников инцидента.

Женщина дала три объяснения своему поступку

Ролик был снят 4 марта. Тогда северо-восточные окраины Харькова постоянно обстреливались, село находилось на "ничейной территорией". Старший лейтенант ВСУ Виктор Костенко, на чей телефон и был снят ролик, рассказал ВВС, что, когда украинские войска зашли в Великую Даниловку, людей там почти не осталось. Всем, кто выходил их встречать, военные помогали эвакуироваться в Харьков.

"Мы, как это делаем всегда, спросили, как у них дела, есть ли у них продукты питания. Бабушка ответила, что ехать ей некуда и что она нас очень ждала и все это время молилась за российские войска, потому что ей надоела война. И добавила, что у нее есть флаг России, чтобы нас встречать", — вспоминает Костенко.

[ + – ] Советский флаг по-прежнему хранится у Анны Ивановой в сарае Фото: ВВС

Сейчас Анна Иванова дает сразу три объяснения своему поступку. Она говорит, что сразу не поняла, солдаты какой армии зашли в село. Женщина услышала, что они говорят по-русски, и подумала, что это россияне. "А у нас, говорю, знамя есть русское. И ото вынесла, показала. И отак получилось", — отмечает она.

Также Анна Ивановна надеялась раздобыть у российских солдат телефон российского президента Владимира Путина, чтобы попытаться переубедить его и остановить убийство безоружных украинцев.

Ну и наконец Иванова уверяет, что считает красное знамя не флагом Советского Союза, а "знаменем любви и счастья в каждой семье, в каждом городе, в каждой республике". "Красный флаг означает любовь и победу, — говорит она. — Вот я и вынесла солдатам знак любви и победы. Не к русским вынесла, Господь меня подвел к украинским. Чтоб победа была!".

По ее версии, серп и молот тоже не нужно считать какими-то политическими символами. Серп символизирует хлеб, молотом куют железо, "для машин разных, заборов красивых", а звезда — означает "защиту с небес".

Отвечая на вопрос, зачем же она сказала бойцам ВСУ о том, что молится за Путина, Анна Ивановна заявила, что молится за всех, чтобы Бог вразумил и люди перестали воевать друг с другом.

"Я молюсь и за Путина, и за Зеленцева [Владимира Зеленского]. Прошу у Бога уразумления им. И за Лукашова [Александра Лукашенко] молюсь. За всех молюсь", — сказала она.

Что не попало на видео

Виктор Костенко тоже объяснил ВВС мотивы своего поступка. Он сказал, что наступил на флаг, так как "чувствовал злость на того, кто напал на нас, кто хочет воссоздать ту империю, тот Советский Союз, в котором мой народ в 32-33 годах умирал от голода".

Старший лейтенант также рассказал, что не попало на видео. Спор с Ивановой и ее мужем был недолгим, так как продолжались артобстрелы. В итоге солдаты пошли дальше, женщина подобрала флаг с земли, а ее муж забрал пакет с продуктами и отнес его домой.