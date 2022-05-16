"Хотіла зателефонувати Путіну". "Бабуся з червоним прапором" пояснила, навіщо так зустрічала ЗСУ

Журналісти BBC розповіли історію "бабусі з червоним прапором", з'ясували, навіщо вона збиралася дзвонити Путіну та розпитали автора відео про те, чому він топтав радянський прапор.

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Російська пропаганда широко розтиражувала інцидент, що трапився на Харківщині на початку весни. По соцмережах розійшовся відеоролик, на якому знято момент зустрічі українських солдатів літньою місцевою мешканкою Ганною Івановою, якій військові принесли продуктовий набір. Жінка вийшла до них із радянським червоним прапором зі словами: "Чекали на вас, молилися за вас і за Путіна, і за весь народ". Солдати кинули прапор на землю і потопталися по ньому. Жінка явно образилася та відмовилася брати в них їжу.

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Дуже швидко літня українка стала в Росії одним із символів війни з Україною та "боротьби з нацизмом". У різних містах РФ стали з'являтися скульптури та мурали з її зображенням, про неї вийшло кілька сюжетів на телеканалах.

[ + – ] Російська пропаганда використала українку Ганну Іванову як символ, що виправдовує війну

Проте згодом стало відомо, що Іванова покаялася в цьому вчинку після того, як українські військові евакуювали її в безпечне місце.

"Не потрібні Путіну люди, українці, йому тільки землі потрібні. Я розумію того хлопця, що топтав червоний прапор. Вони нас захищають, гинуть, а тут я з цим прапором", — сказала вона в одному інтерв'ю.

Кореспонденти ВВС побували в гостях у Ганни Іванової в селі Велика Данилівка в передмісті Харкові. Вони побачили, що будинок українки постраждав від обстрілів: вибито скло, пошкоджено шиферний дах, у дворі лежать уламки снарядів. Поговоривши з українкою та авторами ролика, журналісти відновили хронологію подій та з'ясували мотивацію учасників інциденту.

Жінка дала три пояснення своєму вчинку

Ролик знято 4 березня. Тоді північно-східні околиці Харкова постійно обстрілювали, село знаходилось на "нічийній території". Старший лейтенант ЗСУ Віктор Костенко, на чий телефон і знятий ролик, розповів ВВС, що коли українські війська зайшли у Велику Данилівку, людей там майже не залишилося. Всім, хто виходив їх зустрічати, військові допомагали евакуюватись до Харкова.

"Ми, як це робимо завжди, запитали, як у них справи, чи є в них харчі. Бабуся відповіла, що їхати їй нікуди й що вона нас дуже чекала і весь цей час молилася за російські війська, бо їй набридла війна". І додала, що має прапор Росії, щоб нас зустрічати", — згадує Костенко.

[ + – ] Радянський прапор, як і раніше, зберігається в Ганни Іванової в сараї Фото: ВВС

Зараз Ганна Іванова дає одразу три пояснення своєму вчинку. Вона каже, що одразу не зрозуміла, солдати якої армії зайшли до села. Жінка почула, що вони говорять російською мовою, і подумала, що це росіяни. "А в нас, кажу, прапор є російський. І ото винесла, показала. І так вийшло", — зазначає вона.

Також Ганна Іванівна сподівалася роздобути в російських солдатів телефон російського президента Володимира Путіна, щоб спробувати переконати його та зупинити вбивство беззбройних українців.

Ну і нарешті Іванова запевняє, що вважає червоний прапор не прапором Радянського Союзу, а "прапором любові та щастя в кожній сім'ї, в кожному місті, в кожній республіці". "Червоний прапор означає любов і перемогу, — каже вона. — Ось я і винесла солдатам знак любові та перемоги. Не до росіян винесла, Господь мене підвів до українців. Щоб перемога була!"

За її версією, серп та молот теж не треба вважати якимись політичними символами. Серп символізує хліб, молотом кують залізо, "для машин різних, огорож красивих", а зірка — означає "захист з небес".

Відповідаючи на запитання, навіщо вона сказала бійцям ЗСУ про те, що молиться за Путіна, Ганна Іванівна заявила, що молиться за всіх, щоб Бог напоумив і люди перестали воювати один з одним.

"Я молюся і за Путіна, і за Зеленцева [Володимира Зеленського]. Прошу в Бога розуміння їм. І за Лукашова [Олександра Лукашенка] молюся. За всіх молюся", — сказала вона.

Що не потрапило на відео

Віктор Костенко також пояснив ВВС мотиви свого вчинку. Він сказав, що наступив на прапор, бо "відчував злість на того, хто напав на нас, хто хоче відтворити ту імперію, той Радянський Союз, у якому мій народ у 32-33 роках помирав з голоду".

Старший лейтенант також розповів, що не потрапило на відео. Суперечка з Івановою та її чоловіком була недовгою, бо тривали артобстріли. Зрештою солдати пішли далі, жінка підібрала прапор із землі, а її чоловік забрав пакет із продуктами та відніс його додому.