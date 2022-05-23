Выгода использования анонимной криптовалютной площадки Cryptex

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На международной торговой платформе Cryptex вы можете продавать и покупать биткоин без верификации. Биржа криптовалют работает с долларами, евро и предлагает широкий функционал для инвесторов и трейдеров. Кроме того, здесь можно совершить быстрый обмен биткоина на доллары по выгодному курсу с минимальной комиссией.

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Биткоин — первая криптовалюта. Она не только пользуется особой популярностью у крупных инвесторов, но и станет отличным инструментом активных трейдеров. Высокая волатильность на бирже пары биткоин/доллар подтверждается изменением цены – за последние сутки курс BTC вырос на 677.833 USD (1.85 %). Это позволяет использовать в своей стратегии различные подходы.

Преимущества онлайн торговли биткоином на криптовалютной бирже Cryptex:

· круглосуточная служба поддержки на русском и английском языках. Общение через чат или систему тикетов – саппорт отвечает в течение 5 минут;

· хранение активов пользователей наиболее надежным и безопасным способом – на холодных кошельках;

· торговля инструментом BTCUSD без комиссии;

· свыше 20 способов для ввода и вывода средств (криптовалюта, банковские карты, электронные кошельки и т.д.);

· возможность заключения сделок формата OTC и индивидуальный курс биткоина для крупных инвесторов;

· API-интерфейс и создание Cryptex-кодов для работы с балансом.

Всем известно, что биткоин является главной криптовалютой в мире цифровых активов. Сегодня биткоин торгуется не только на криптовалютных биржах, но и на ведущих финансовых рынках, например, на американских СВОЕ (Чикагская биржа опционов) и CME (Чикагская биржа деривативов), что обеспечивает приток крупного капитала на крипторынок. Цены на биткоин на разных биржах могут отличаться, значительно не отходя от среднерыночного значения.

Рост биржевой стоимости биткоина привлекает инвесторов, а его высокая волатильность делает востребованным спекулятивным инструментом для криптотрейдеров. Чтобы начать торговать биткоином, нужно всего лишь зарегистрироваться на бирже криптовалют и внести депозит. Вы торгуете с реальными людьми в реальном времени – ежедневный объем торгов биткоином в долларовом выражении по всему миру превышает $50 миллиардов. Купить биткоин за доллары анонимно не составит труда — достаточно иметь анонимный электронный кошелек или договориться о пополнении баланса за наличные средства.

Для сделки нет необходимости проходить сложные процедуры верификации. Все обменные операции проводятся в соответствии с требованиями анонимности. Таким образом можно быстро и безопасно получить наличные Доллары США за Биткоины.

Криптовалютная биржа Cryptex подходит как для новичков, так и для профессионалов и предлагает как простоту использования, так и широкий выбор торговых инструментов. На нашей криптовалютной биржевы можете легко обменять биткоин или другие популярные криптовалюты.

Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш сервис максимально безопасным, благодаря чему нашим пользователям не нужно будут беспокоиться о сохранности своих денег. Мы также прилагаем все усилия, чтобы процесс обмена происходил быстро, курсы обмена были выгодными и наши клиенты всегда были в курсе всех важных событий в финансовом мире.

Успешных инвестиций!