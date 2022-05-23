Вигода використання анонімного криптовалютного майданчика Cryptex

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На міжнародній торговій платформі Cryptex ви можете продавати та купувати біткоін без верифікації. Біржа криптовалют працює з доларами, євро та пропонує широкий функціонал для інвесторів та трейдерів. Крім того, тут можна здійснити швидкий обмін біткоїну на долари за вигідним курсом із мінімальною комісією.

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Біткоїн — перша криптовалюта. Вона не тільки користується особливою популярністю у великих інвесторів, але стане відмінним інструментом активних трейдерів. Висока волатильність на біржі пари біткоїн/долар підтверджується зміною ціни – за останню добу курс BTC зріс на 677.833 USD (1.85%). Це дозволяє використовувати у своїй стратегії різноманітні підходи.

Переваги онлайн торгівлі біткоіном на криптовалютній біржі Cryptex:

• цілодобова служба підтримки російською та англійською мовами. Спілкування через чат або систему тикетів – сапорт відповідає протягом 5 хвилин;

• зберігання активів користувачів найбільш надійним та безпечним способом – на холодних гаманцях;

• торгівля інструментом BTCUSD без комісії;

• понад 20 способів для введення та виведення коштів (криптовалюта, банківські картки, електронні гаманці тощо);

• можливість укладання угод формату OTC та індивідуальний курс біткоїну для великих інвесторів;

• API-інтерфейс та створення Cryptex-кодів для роботи з балансом.

Всім відомо, що біткоін є головною криптовалютою у світі цифрових активів. Сьогодні біткоїн торгується не тільки на криптовалютних біржах, а й на провідних фінансових ринках, наприклад, на американських СВОЄ (Чиказька біржа опціонів) та CME (Чиказька біржа деривативів), що забезпечує приплив великого капіталу на крипторинок. Ціни на біткоїн на різних біржах можуть відрізнятися значно не відходячи від середньоринкового значення.

Зростання біржової вартості биткоина залучає інвесторів, яке висока волатильність робить затребуваним спекулятивним інструментом для криптотрейдеров. Щоб почати торгувати біткоіном, потрібно лише зареєструватися на біржі криптовалют та внести депозит. Ви торгуєте з реальними людьми в реальному часі – щоденний обсяг торгів біткоіном у доларовому вираженні у всьому світі перевищує $50 мільярдів. Купити біткоїн за долари анонімно не важко — достатньо мати анонімний електронний гаманець або домовитися про поповнення балансу за готівку.

Для угоди не потрібно проходити складні процедури верифікації. Усі обмінні операції проводяться відповідно до вимог анонімності. Таким чином можна швидко і безпечно отримати готівку США за Біткоїни.

Криптовалютна біржа Cryptex підходить як для новачків, так і для професіоналів та пропонує як простоту використання, так і широкий вибір торгових інструментів. На нашій криптовалютній біржі можна легко обміняти біткоїн або інші популярні криптовалюти.

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