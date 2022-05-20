Forbes добавил в список бизнесменов, помогающих армии, Черняка, Ложкина, Столара, Веревского и прочих

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Издание Forbes уже после публикации своего списка украинских бизнесменов, помогающих армии и людям, внесло в него дополнения. Теперь он, помимо прочих, включает таких меценатов, как Петр Порошенко, Павел Фукс, Евгений Черняк, Андрей Ставницер, Егор Гребенников, Артур Гранц, Томаш Фиала, Борис Ложкин, Вадим Столар, Владислав Чечеткин, Андрей Веревский, Глеб и Екатерина Загорий, Константин Стеценко и Макар Пасенюк, Всеволод Кожемяко, Степан Черновецкий, Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк и Елена Соседка.

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В частности, Forbes сообщает, что Петр Порошенко выделил $10 млн на помощь украинской армии с 24 февраля 2022 года.

Павел Фукс потратил $5 млн на поддержку ВСУ, ТрО, Национальной гвардии Украины и в помощь семьям погибших и пострадавших украинских военных.

Евгений Черняк и его семья потратили на гуманитарную помощь $1,35 млн, плюс предоставили 250 тонн гуманитарной помощи (стоимость которой не называется).

Вадим Столар выделил 60 млн грн ($ 2 млн), которые пошли на поддержку украинской армии, переселенцев, людей на деоккупированных территориях и в горячих точках.

Степан Черновецкий оказал помощи в военное время на $1,5 млн. Приблизительно такую же сумму выделила и Елена Соседка.

Издание только перечисляет других меценатов, не указывая сумму помощи, которую они оказали: Андрей Ставницер, Егор Гребенников, Артур Гранц, Томаш Фиала, Борис Ложкин, Владислав Чечеткин, Андрей Веревский, Глеб и Екатерина Загорий, Константин Стеценко и Макар Пасенюк, Всеволод Кожемяко, Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.

"Кроме бизнесменов, армию и соотечественников поддерживают миллионы украинцев, каждому из них мы выражаем искреннюю благодарность", — резюмируют в Forbes.