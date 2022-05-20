Forbes додав до списку бізнесменів, які допомагають армії: Черняка, Ложкіна, Столара, Веревського й інших

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Видання Forbes уже після публікації свого списку українських бізнесменів, які допомагають армії та людям, внесло до нього доповнення. Тепер він, окрім інших, включає таких меценатів як Петро Порошенко, Павло Фукс, Євген Черняк, Андрій Ставніцер, Єгор Гребенніков, Артур Гранц, Томаш Фіала, Борис Ложкін, Вадим Столар, Владислав Чечоткін, Андрій Веревський, Гліб і Катерина Загорій, Константин Стеценко та Макар Пасенюк, Всеволод Кожем'яко, Степан Черновецький, В'ячеслав Клімов і Володимир Поперешнюк і Олена Сосєдка.

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Зокрема, Forbes повідомляє, що Петро Порошенко виділив $10 млн на допомогу українській армії з 24 лютого 2022 року.

Павло Фукс витратив $5 млн на підтримку ЗСУ, ТРО, Національної гвардії України та на допомогу сім'ям загиблих і постраждалих українських військових.

Євген Черняк і його родина витратили на гуманітарну допомогу $1,35 млн, плюс надали 250 тонн гуманітарної допомоги (ціна якої не називається).

Вадим Столар виділив 60 млн грн ($2 млн), які пішли на підтримку української армії, переселенців, людей на деокупованих територіях і в гарячих точках.

Степан Черновецький надав допомоги у воєнний час на $1,5 млн. Приблизно таку суму виділила й Олена Сосєдка.

Видання лише перераховує інших меценатів, не вказуючи суму допомоги, яку вони надали: Андрій Ставніцер, Єгор Гребенніков, Артур Гранц, Томаш Фіала, Борис Ложкін, Владислав Чечоткін, Андрій Веревський, Гліб і Катерина Загорій, Костянтин Стеценко та Макар Пасенюк, Всеволод Кожем'як, В'ячеслав Клімов і Володимир Поперешнюк.

"Крім бізнесменів, армію та співвітчизників підтримують мільйони українців, кожному з них ми висловлюємо щиру подяку", — резюмують у Forbes.