Первый класс в дистанционной школе "Оптима" – как поступить

Родители будущих первоклассников уже сейчас задумываются, в какую школу подать документы ребенка. Многие рассматривают дистанционное образование как самый комфортный вариант начала школьного периода жизни их малышей. Подавляющее большинство родителей доверяет первой и самой большой дистанционной школе Украины "Оптима".

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Почему родители будущих первоклашек выбирают "Оптиму"

Учеба в дистанционной школе "Оптима" не зависит от географических границ, часового пояса или состояния здоровья. Все, что нужно для обучения, — это ноутбук и подключение к интернету. Для первоклассников это один из самых удобных и безопасных способов адаптации к школе. Ребенок находится в привычной среде, начинает учиться в удобное для себя время, может индивидуализировать не только количество уроков в день, но и время работы. Учебная платформа "Оптимы" — современная и сверхмощная, доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

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Специалисты школы "Оптима" разработали и реализовали невероятные уроки для первого класса. Они сделаны в виде обучающих мультфильмов и отвечают всем психологическим особенностям детей младшего школьного возраста. Таких уроков больше нет ни в Украине, ни в мире! Они удерживают внимание ребенка, пробуждают любопытство и любовь к учебе, учат учиться.

Как поступить в школу "Оптима"?

Для поступления в первый класс требуются следующие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка;

1 фото 3х4 см для личного дела;

копия паспорта и ИНН родителя, подписывающего договор;

заявление о зачислении ребенка в школу, заполненная анкета и подписанный в двух экземплярах договор о предоставлении образовательных услуг.

Родители пишут заявление, заполняют анкету, подписывают два экземпляра договора, добавляют копии документов согласно перечню и весь пакет документов передают в "Оптиму". Подать документы можно лично в офисе в г. Киеве (по предварительной договоренности), прислать Новой почтой на адрес школы в г. Киеве или отправить в электронном виде. Экземпляр договора, заявление и анкету необходимо распечатать, подписать, отсканировать и отправить вместе с другими документами по электронной почте.

Узнать актуальные адреса, информацию об акциях и скидках, получить исчерпывающую консультацию по всем вопросам можно по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.