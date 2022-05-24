Перший клас у дистанційній школі "Оптіма" – як вступити

Батьки майбутніх першокласників уже зараз замислюються, до якої школи подати документи дитини. Багато з них розглядають дистанційну освіту як найкомфортніший варіант початку шкільного періоду життя їхніх малят. Переважна більшість батьків довіряє найпершій і найбільшій дистанційній школі України "Оптіма".

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Чому батьки майбутніх першачків обирають "Оптіму"

Навчання в дистанційній школі "Оптіма" не залежить від географічних кордонів, часового поясу або стану здоров’я. Усе, що потрібно для навчання, — це ноутбук і під’єднання до інтернету. Для першокласників це один із найзручніших і безпечних способів адаптації до школи. Дитина знаходиться у звичному середовищі, розпочинає навчатися у зручний для себе час, може індивідуалізувати не тільки кількість уроків на день, але й час роботи. Навчальна платформа "Оптіми" — сучасна та надпотужна, доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

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Фахівці школи "Оптіма" розробили та реалізували неймовірні уроки для першого класу. Вони створені у вигляді навчальних мультфільмів і відповідають всім психологічним особливостям дітей молодшого шкільного віку. Таких уроків більше немає ні в Україні, ані у світі! Вони утримують увагу дитини, пробуджують цікавість і любов до навчання, навчають вчитися.

Як вступити до школи "Оптіма"?

Для вступу до першого класу потрібні наступні документи:

копія свідоцтва про народження дитини;

1 фото 3х4 см для особової справи;

копія паспорта та ІПН одного з батьків, хто підписує договір;

заява про зарахування дитини до школи, заповнена анкета та підписаний у двох екземплярах договір про надання освітніх послуг.

Батьки пишуть заяву, заповнюють анкету, підписують два екземпляри договору, додають копії документів згідно з переліком та весь пакет документів передають в "Оптіму". Подати документи можна особисто в офісі в м. Києві (за попередньою домовленістю), надіслати Новою поштою на адресу школи в м. Києві або відправити в електронному вигляді. Примірник договору, заяву й анкету необхідно надрукувати, підписати, засканувати й надіслати разом з іншими документами на електронну пошту.

Дізнатися актуальні адреси, інформацію про акції та знижки, отримати вичерпну консультацію з усіх питань можна за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.