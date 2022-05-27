Рейтинг отечественных сухих кормов для кошек супер-премиум класса Украина 2022

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Для людей, которые выбирают корма для кошек, рейтинг является полезным, удобным инструментом. Он помогает из всего многообразия предложений выбрать наиболее достойные внимания, привлекательные с точки зрения состава, соотношения цены и качества, сравнить их между собой. Традиционно в рейтинг кормов для кошек в Украине включали продукцию отечественного и зарубежного производства. Но война вносит коррективы в привычный подход. Это связано с перебоями в поставках из зарубежных стран, ростом цен. Также для сознательных украинцев неприемлема позиция отдельных производителей кормов, которые не разорвали экономические связи с РФ.

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С учетом всех этих обстоятельство многие импортные рационы, которые в прошлые годы входили в рейтинг сухих кормов для котов, сейчас стали недоступными или непопулярными. Украинские покупатели переключают внимание на корма отечественного производства, среди которых есть весьма достойные предложения. Мы предлагаем тем, кто сегодня ищет корм для котов супер премиум класса, рейтинг, в который вошла исключительно продукция украинских производителей.

Какой сухой корм для котов бывает

В зависимости от состава, сырья, которое используется, все корма условно делятся на 4 класса:

эконом — дешевые за счет преобладания в составе растительных ингредиентов. Из-за высокого содержания растительного белка их нельзя назвать идеально сбалансированными. Постоянно кормить питомца такими рационами не рекомендуется;

премиум — корма с оптимальным соотношением цены и состава, достаточно высоким содержанием ингредиентов животного происхождения, могут обогащаться функциональными добавками для здоровья;

супер-премиум — более дорогие, лучше сбалансированные корма, основу которых составляют высококачественные ингредиенты животного происхождения. Обычно изготавливаются с использованием бескостной мякоти, некоторые производители добавляют мясо в свежем виде. Содержат богатый набор витаминов, минералов, других функциональных добавок;

холистик — корма из отборных продуктов, сбалансированные для комплексной, всеобъемлющей заботы о здоровье, благополучии кошки. Основной минус — они очень дорогие.

В новый рейтинг сухих кормов для кошек включена продукция класса супер-премиум, качественная, полезная для здоровья и доступная по цене (в сравнении с рационами холистик).

Вреден ли сухой корм для котов

Прежде чем изучать и сравнивать сухие корма для кошек, рейтинг которых приведен ниже, стоит развенчать миф об их вреде для здоровья питомцев. Сухие корма имеют множество достоинств:

высокая концентрация питательных веществ;

удобство применения, возможность оставить питомцу запас корма на несколько дней;

продолжительный срок хранения;

более доступная цена порции по сравнению с влажными кормами.

Сухой корм абсолютно безопасен для кошек, если соблюдаются такие правила:

корм изготовлен из качественного сырья, хорошо сбалансирован, богат животными белками, не содержит химических добавок. Этим требованиям соответствует сухой корм для котов супер премиум класса;

рацион правильно подобран, соответствует возрасту, индивидуальным особенностям организма питомца;

кот, который питается исключительно сухим кормом, имеет беспрепятственный доступ к свежей воде.

Лучшие сухие корма для котов супер-премиум класса украинского производства

Чтоб выбрать лучшие сухие корма для кошек, нужно изучить их состав. Особого внимания заслуживают такие моменты:

происхождение белка. Основной источник — мясо (птица, рыба), мясные продукты. Допустимо наличие белков растительного происхождения (гороховый, картофельный протеин, кукурузный глютен), но их содержание должно быть значительно меньше, чем животных;

происхождение углеводов. Наиболее популярный источник углеводов — рис. Хорошо усваиваются овес, ячмень. Кукуруза — ценный источник энергии. Пшеница — дешевый и нежелательный ингредиент, часто вызывает аллергию, пищевую непереносимость;

набор функциональных добавок. Помимо расширенного набора витаминов и минералов каждый производитель использует фирменные добавки для поддержки определенных органов и систем;

происхождение антиоксидантов, консервантов. Оптимальный вариант — смесь токоферолов природного происхождения (популярный источник — розмарин). Если антиоксиданты синтетические или происхождение не указано, корм можно отнести к классу супер-премиум с натяжкой.

В рейтинг сухих кормов для котов супер-премиум класса включены 4 профилактических рациона для стерилизованных животных. Эта категория кормов очень востребована среди людей и их питомцев. Общие черты кормов — сниженное содержание калорий и жиров для профилактики ожирения, особый баланс минералов (кальция, фосфора, магния) для предупреждения мочекаменной болезни. Разные производители могут вводить в состав кормов дополнительные ингредиенты для контроля веса и защиты мочевыделительной системы.

Optimeal Cat Adult Sterilised Beef & Sorghum (С высоким содержанием говядины и сорго)

Корм Optimeal с 2013 года выпускает по швейцарской технологии компания "Кормотех", основанная в 2003 году. Продукция этого крупнейшего отечественного производителя кормов для домашних животных хорошо известна и популярна в Украине, экспортируется в 26 стран Европы, Америку.

Формула корма с высоким содержанием говядины и сорго — 37/12 (белки/жиры), калорийность 375 ккал/100г. Рацион содержит 3 источника животных протеинов – говядину в виде свежей бескостной мякоти (14%), индейку и курятину в виде дегидратированного протеина (не менее 12% каждого ингредиента). Также в состав входят рис, сорго (8%), кукуруза, куриный жир, источники омега кислот (масла лосося, огуречника, семя льна), источники клетчатки (мякоть свеклы, целлюлоза), комплекс Immunity Support Mix (иммуномодуляторы бета-глюканы, пребиотики МОС, натуральные антиоксиданты), травы, ягоды, витамины, минералы, таурин, L-карнитин, DL-метионин.

Преимущества корма:

высокое содержание белков животного происхождения (62,38%) и богатый аминокислотный состав за счет комбинации 3 сортов мяса;

основной ингредиент — говядина — добавляется в свежем виде;

в состав входит сорго, уникальный ингредиент, который другие производители кормов пока не используют. Это ценная зерновая культура, суперфуд, источник углеводов с низким гликемическим индексом;

мощный жиросжигатель L-карнитин в сочетании с пониженным содержанием жиров способствует профилактике ожирения;

оптимальный для профилактики мочекаменной болезни баланс кальция, фосфора, магния (0,95/0,85/0,8%), аминокислота DL-метионин для дополнительной защиты почек;

Immunity Support Mix и целебные растения обеспечивают комплексную поддержку иммунитета;

используются антиоксидант и консервант (экстракт токоферола) природного происхождения.

Корм выпускается в упаковках весом от 650 г до 10 кг, цена 1 кг — 266-360 грн.

Optimeal Cat Adult Sterilised Turkey (Индейка и овес)

Optimeal Индейка и овес, еще один продукт от "Кормотех", содержит 37% белков, 12% жиров, калорийность 100 г корма — 372 ккал. В состав входят индейка (не менее 25% дегидратированной и 5% свежей бескостной мякоти), рис, кукуруза и кукурузный белок, овес (5,46%), жиры (куриный, лососевый), источники клетчатки, жирных кислот Омега 3 и 6, Immunity Support Mix, полезные растения, витамины, минералы, таурин, L-карнитин, DL-метионин. Баланс кальция, фосфора, магния — 0,95/0,86/0,07%.

Преимущества корма:

высокое содержание белков животного происхождения (57%), протеины из индейки диетические, легкоусвояемые;

в составе есть свежее мясо индейки;

голозерный овес богат белками, содержит вещества, которые стимулируют пищеварение, иммунитет, выведение токсинов, метаболизм (способствуют похудению);

комплекс Immunity Support Mix способствует укреплению иммунной системы.

Кроме этого у корма "Индейка и овес" есть общие достоинства с предыдущим рационом того же бренда — сбалансированный состав, полезные добавки, натуральные антиоксиданты, консерванты.

Корм доступен в упаковках от 200 г до 10 кг, цена 1 кг — 266-415 грн.

Practik SIMPLE еда для котов со свежей индейкой

Украинский бренд Practik появился в 2014 году, принадлежит ООО UB UNION. Основной канал продаж — официальный сайт производителя, поэтому корм пока известен преимущественно интернет-пользователям.

Соотношение белков и жиров в корме Practik со свежей индейкой — 32/12, калорийность 100 г — 376 ккал, баланс кальция, фосфора, магния — 1/0,85/0,1%. Корм содержит мясо индейки (29% высушенного, 20% свежего), 5% свежей печени индейки, жир индейки и сельди (5% и 1%), по 15% риса и чечевицы, растительные продукты (источники клетчатки, натуральных витаминов), а также витаминную добавку, таурин, хондроитин и глюкозамин.

Достоинства корма:

высокое содержание ингредиентов животного происхождения (62%);

высокое содержание свежего мяса;

хорошо сбалансированный состав.

Вместе с тем, по набору функциональных добавок этот рацион уступает рассмотренным выше кормам. В составе нет L-карнитина, DL-метионина, пребиотиков, добавок для иммунитета, а антиоксидант используется искусственный (альфа-токоферол).

Корм очень дешевый, цена 1 кг — 92-126 грн., но минимальный вес упаковки — 1 кг. Эконом-упаковки (20, 30, 40 кг) рассчитаны на заводчиков, владельцев приютов. Продажи пока осуществляются только через интернет.

Home Food с кроликом и клюквой для стерилизованных кошек

Home Food — достаточно известный украинский бренд. Основатели этой семейной компании, заводчики мастифов, в 2012 году приняли решение наладить собственное производство сухих кормов для собак и кошек.

Соотношение белков и жиров в корме Home Food с кроликом и клюквой — 30/16, калорийность 100 г — 395 ккал. В состав входят мясо кролика (18% свежего, 10% дегидратированного), птицы (индейки, курицы, утки в дегидратированном виде, всего 27%), ливер курицы (свежий, 12%), рис, овес (хлопья), гречка, вяленая клюква, жиры домашней птицы и лосося, источники клетчатки, омега кислот. Также корм содержит большой набор полезных трав, специальную формулу АМРОЛ (амарант, расторопша, лен), панцири ракообразных, пребиотики МОС и ФОС, аминокислоты. Баланс кальция и фосфора 0,9/0,8%.

К преимуществам корма относятся высокое содержание животных ингредиентов, наличие в составе свежего мяса, богатый аминокислотный состав, а также разнообразие добавок, вспомогательных ингредиентов:

L-карнитин способствует расщеплению жиров;

клюква и DL-метионин защищают мочевыделительную систему;

натуральный глюкозамин (источник — панцири ракообразных) и L-лизин укрепляют суставы, связки;

целебные травы и пребиотики поддерживают здоровье пищеварительной системы, местный и общий иммунитет.

Вместе с тем, у корма есть ряд незначительных недостатков:

ливер (субпродукты) — нежелательный для кормов супер-премиум класса ингредиент;

содержание жиров и калорийность высоковаты с учетом предрасположенности стерилизованных котов к набору веса;

происхождение токоферола не указано, а термокс — синтетический антиоксидант.

Корм продается в упаковках от 400 г до 10 кг, цена 1 кг — 212-295 грн.

Отзывы покупателей о сухих кормах для котов супер-премиум класса

Отзывы подтверждают хорошее качество кормов украинского производства.

Отзыв о корме Optimeal Cat Adult Sterilised Beef & Sorghum:

"После стерилизации решили сменить питание на подходящее по понятной причине. Ветеринар нам посоветовал Оптимил. Так как мы и ранее пользовались кормами этого бренда, то в качестве продукта сомнений даже не возникло. Кошке и этот корм подошел отлично, проблем с лишним весом нет. Она очень у нас энергичная. Спасибо за такой отличный корм)"

Отзыв о корме Optimeal Cat Adult Sterilised Turkey:

"Стерилизованная кошка уже больше года на этом корме. Шерсть блестит, кушает с удовольствием, вес держит на одном уровне, хотя на других кормах для стерилизованных активно набирала лишний вес."

Отзыв о корме Home Food с кроликом и клюквой для стерилизованных кошек

"Котобанда этот корм ест с удовольствием. Кормом очень довольна."

Отзыв о корме Practik Еда для котов Свежая индейка:

"Заказывала у вас корм с индейкой и лососевое масло, кошечка довольна и отлично перешла, до этого брали роял канин и пурину."

Рейтинг сухих кормов для кошек: Украина

Сухие корма класса супер-премиум украинского производства отличаются высоким содержанием животного белка, в их состав входит свежее мясо, рационы хорошо сбалансированы под потребности стерилизованных котов и кошек. Рационы Optimeal и Home Food обогащены различными добавками для здоровья, корм Practik привлекает доступной ценой. Сравнение состава этих кормов и импортных рационов супер-премиум позволяет сделать вывод, что отечественная продукция по ряду параметров даже превосходит зарубежные аналоги, а стоит она значительно дешевле. Несмотря на сложности военного времени корма можно заказать через интернет, а продукция Optimeal также в наличии в сети офлайн-магазинов.