Рейтинг вітчизняних сухих кормів для кішок суперпреміум класу Україна 2022

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Для людей, які вибирають корми для кішок, рейтинг є корисним, зручним інструментом. Він допомагає з усього різноманіття пропозицій вибрати найбільш гідні уваги, привабливі з погляду складу, співвідношення ціни та якості, порівняти їх між собою. Традиційно до рейтингу кормів для кішок в Україні включали продукцію вітчизняного та зарубіжного виробництва. Але війна вносить корективи до звичного підхіду. Це пов'язано з перебоями в поставках із зарубіжних країн, зростанням цін. Також для свідомих українців неприйнятна позиція окремих виробників кормів, які не розірвали економічні зв'язки з РФ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

З урахуванням всіх цих обставин багато імпортних раціонів, які в минулі роки входили в рейтинг сухих кормів для котів, зараз стали недоступними або непопулярними. Українські покупці переключають увагу на корми вітчизняного виробництва, серед яких є вельми гідні пропозиції. Ми пропонуємо тим, хто сьогодні шукає корм для котів суперпреміум класу, рейтинг, до якого увійшла виключно продукція українських виробників.

Який сухий корм для котів буває

Залежно від складу, сировини, яка використовується, всі корми умовно діляться на 4 класи:

економ — дешеві за рахунок переважання в складі рослинних інгредієнтів. Через високий вміст рослинного білка їх не можна назвати ідеально збалансованими. Постійно годувати вихованця такими раціонами не рекомендується;

преміум — корми з оптимальним співвідношенням ціни та складу, досить високим вмістом інгредієнтів тваринного походження, можуть збагачуватися функціональними добавками для здоров'я;

суперпреміум — дорожчі, краще збалансовані корми, основу яких складають високоякісні інгредієнти тваринного походження. Зазвичай виготовляються з використанням безкісткової м'якоті, деякі виробники додають м'ясо в свіжому вигляді. Містять багатий набір вітамінів, мінералів, інших функціональних добавок;

холістик — корми з добірних продуктів, збалансовані для комплексної, всеосяжної турботи про здоров'я, благополуччя кішки. Основний мінус — вони дуже дорогі.

У новий рейтинг сухих кормів для кішок включена продукція класу суперпреміум, якісна, корисна для здоров'я та доступна за ціною (в порівнянні з раціонами холістик).

Чи шкідливий сухий корм для котів

Перш ніж вивчати та порівнювати сухі корми для кішок, рейтинг яких наведено нижче, варто розвінчати міф про їх шкоду для здоров'я вихованців. Сухі корми мають безліч переваг:

висока концентрація поживних речовин;

зручність застосування, можливість залишити вихованцеві запас корму на кілька днів;

тривалий термін зберігання;

більш доступна ціна порції в порівнянні з вологими кормами.

Сухий корм абсолютно безпечний для кішок, якщо виконуються такі вимоги:

корм виготовлений з якісної сировини, добре збалансований, багатий на тварині білки, не містить хімічних добавок. Цим вимогам відповідає сухий корм для котів суперпреміум класу;

раціон правильно підібраний, відповідає віку, індивідуальним особливостям організму вихованця;

кіт, який харчується виключно сухим кормом, має безперешкодний доступ до свіжої води.

Кращі сухі корми для котів суперпреміум класу українського виробництва

Щоб вибрати кращі сухі корми для кішок, потрібно вивчити їхній склад. Особливої уваги заслуговують такі моменти:

походження білка. Основне джерело — м'ясо (птиця, риба), м'ясні продукти. Допустима наявність білків рослинного походження (гороховий, картопляний протеїн, кукурудзяний глютен), але їхній вміст має бути значно меншим, ніж тваринних;

походження вуглеводів. Найбільш популярне джерело вуглеводів 0151 рис. Добре засвоюються овес, ячмінь. Кукурудза — цінне джерело енергії. Пшениця — дешевий і небажаний інгредієнт, часто викликає алергію, харчову непереносимість;

набір функціональних добавок. Крім розширеного набору вітамінів і мінералів кожен виробник використовує фірмові добавки для підтримки певних органів і систем;

походження антиоксидантів, консервантів. Оптимальний варіант — суміш токоферолів природного походження (популярне джерело — розмарин). Якщо антиоксиданти синтетичні або походження не вказано, корм можна віднести до класу суперпреміум з натяжкою.

У рейтинг сухих кормів для котів суперпреміум класу включені 4 профілактичних раціони для стерилізованих тварин. Ця категорія кормів дуже затребувана серед людей і їх вихованців. Загальні риси кормів — знижений вміст калорій і жирів для профілактики ожиріння, особливий баланс мінералів (кальцію, фосфору, магнію) для попередження сечокам'яної хвороби. Різні виробники можуть вводити до складу кормів додаткові інгредієнти для контролю ваги та захисту сечовидільної системи.

Optimeal Cat Adult Sterilised Beef & Sorghum (з високим вмістом яловичини та сорго)

Корм Optimeal з 2013 року випускає за швейцарською технологією компанія "Кормотех", заснована в 2003 році. Продукція цього найбільшого вітчизняного виробника кормів для домашніх тварин добре відома та популярна в Україні, експортується в 26 країн Європи, Америку.

Формула корму з високим вмістом яловичини та сорго — 37/12 (білки/жири), калорійність 375 ккал/100г. Раціон містить 3 джерела тваринних протеїнів — яловичину у вигляді свіжої безкісткової м'якоті (14%), індичку та курятину у вигляді дегідратованого протеїну (не менше 12% кожного інгредієнта). Також до складу входять рис, сорго (8%), кукурудза, курячий жир, джерела омега кислот (олії лосося, огірочника, насіння льону), джерела клітковини (м'якоть буряка, целюлоза), комплекс Immunity Support Mix (імуномодулятори бета-глюкани, пребіотики МОС, натуральні антиоксиданти), трави, ягоди, вітаміни, мінерали, таурин, L-карнітин, DL-метіонін.

Переваги корму:

високий вміст білків тваринного походження (62,38%) і багатий амінокислотний склад за рахунок комбінації 3 сортів м'яса;

основний інгредієнт — яловичина — додається в свіжому вигляді;

до складу входить сорго, унікальний інгредієнт, який інші виробники кормів поки не використовують. Це цінна зернова культура, суперфуд, джерело вуглеводів з низьким глікемічним індексом;

потужний жироспалювач L-карнітин у поєднанні зі зниженим вмістом жирів сприяє профілактиці ожиріння;

оптимальний для профілактики сечокам'яної хвороби баланс кальцію, фосфору, магнію (0,95/0,85/0,8%), амінокислота DL-метіонін для додаткового захисту нирок;

Immunity Support Mix і цілющі рослини забезпечують комплексну підтримку імунітету;

використовуються антиоксидант і консервант (екстракт токоферолу) природного походження.

Корм випускається в упаковках вагою від 650 г до 10 кг, ціна 1 кг — 266-360 грн.

Optimeal Cat Adult Sterilised Turkey (індичка й овес)

Optimeal Індичка та овес, ще один продукт від "Кормотех", містить 37% білків, 12% жирів, калорійність 100 г корму — 372 ккал. До складу входять індичка (не менше 25% дегідратованої та 5% свіжої безкісткової м'якоті), рис, кукурудза та кукурудзяний білок, овес (5,46%), жири (курячий, лососевий), джерела клітковини, жирних кислот Омега 3 і 6, Immunity Support Mix, корисні рослини, вітаміни, мінерали, таурин, L-карнітин, DL-метіонін. Баланс кальцію, фосфору, магнію — 0,95/0,86/0,07%.

Переваги корму:

високий вміст білків тваринного походження (57%), протеїни з індички дієтичні, легкозасвоювані;

у складі є свіже м'ясо індички;

голозерний овес багатий на білки, містить речовини, які стимулюють травлення, імунітет, виведення токсинів, метаболізм (сприяють схудненню);

комплекс Immunity Support Mix сприяє зміцненню імунної системи.

Крім цього у корму "Індичка та овес" є спільні переваги з попереднім раціоном того ж бренду — збалансований склад, корисні добавки, натуральні антиоксиданти, консерванти.

Корм доступний в упаковках від 200 г до 10 кг, ціна 1 кг — 266-415 грн.

Practik SIMPLE Їжа для котів зі свіжою індичкою

Український бренд Practik з'явився в 2014 році, належить ТОВ UB UNION. Основний канал продажів — офіційний сайт виробника, тому корм поки відомий переважно інтернет-користувачам.

Співвідношення білків і жирів у кормі Practik зі свіжою індичкою — 32/12, калорійність 100 г — 376 ккал, баланс кальцію, фосфору, магнію — 1/0,85/0,1%. Корм містить м'ясо індички (29% висушеного, 20% свіжого), 5% свіжої печінки індички, жир індички й оселедця (5% і 1%), по 15% рису та сочевиці, рослинні продукти (джерела клітковини, натуральних вітамінів), а також вітамінну добавку, таурин, хондроїтин і глюкозамін.

Переваги корму:

високий вміст інгредієнтів тваринного походження (62%);

високий вміст свіжого м'яса;

добре збалансований склад.

Разом з тим, за набором функціональних добавок цей раціон поступається розглянутим вище кормам. У складі немає L-карнітину, DL-метіоніну, пребіотиків, добавок для імунітету, а антиоксидант використовується штучний (альфа-токоферол).

Корм дуже дешевий, ціна 1 кг — 92-126 грн., але мінімальна вага упаковки — 1 кг. Економ-упаковки (20, 30, 40 кг) розраховані на заводчиків, власників притулків. Продажі поки здійснюються тільки через інтернет.

Home Food із кроликом і журавлиною для стерилізованих котів

Home Food — досить відомий український бренд. Засновники цієї сімейної компанії, заводчики мастифів, у 2012 році прийняли рішення налагодити власне виробництво сухих кормів для собак і кішок.

Співвідношення білків і жирів у кормі Home Food з кроликом і журавлиною — 30/16, калорійність 100 г — 395 ккал. До складу входять м'ясо кролика (18% свіжого, 10% дегідратованого), птиці (індички, курки, качки в дегідратованому вигляді, всього 27%), лівер курки (свіжий, 12%), рис, овес (пластівці), гречка, в'ялена журавлина, жири свійської птиці та лосося, джерела клітковини, омега кислот. Також корм містить великий набір корисних трав, спеціальну формулу АМРОЛ (амарант, розторопша, льон), панцирі ракоподібних, пребіотики МОС і ФОС, амінокислоти. Баланс кальцію та фосфору 0,9/0,8%.

До переваг корму відносяться високий вміст тварин інгредієнтів, наявність у складі свіжого м'яса, багатий амінокислотний склад, а також різноманітність добавок, допоміжних інгредієнтів:

L-карнітин сприяє розщепленню жирів;

журавлина та DL-метіонін захищають сечовидільну систему;

натуральний глюкозамін (джерело — панцири ракоподібних) і L-лізин зміцнюють суглоби, зв'язки;

цілющі трави та пребіотики підтримують здоров'я травної системи, місцевий і загальний імунітет.

Водночас у корму є низка незначних недоліків:

лівер (субпродукти) — небажаний для кормів суперпреміум класу інгредієнт;

вміст жирів і калорійність зависокі з урахуванням схильності стерилізованих котів до набору ваги;

походження токоферолу не вказано, а термокс — синтетичний антиоксидант.

Корм продається в упаковках від 400 г до 10 кг, ціна 1 кг — 212-295 грн.

Відгуки покупців про сухі корми для котів суперпреміум класу

Відгуки підтверджують хорошу якість кормів українського виробництва.

Відгук про корм Optimeal Cat Adult Sterilised Beef & Sorghum:

"Після стерилізації вирішили змінити харчування на відповідне зі зрозумілої причини. Ветеринар нам порадив Оптиміл. Так як ми і раніше користувалися кормами цього бренду, то в якості продукту сумнівів навіть не виникло. Кішці і цей корм підійшов відмінно, проблем із зайвою вагою немає. Вона дуже у нас енергійна. Спасибі за такий відмінний корм)"

Відгук про корм Optimeal Cat Adult Sterilised Turkey:

"Стерилізована кішка вже більше року на цьому кормі. Шерсть блищить, їсть із задоволенням, вага тримається на одному рівні, хоча на інших кормах для стерилізованих активно набирала зайву вагу."

Відгук про корм Home Food з кроликом і журавлиною для стерилізованих кішок

"Котобанда цей корм їсть із задоволенням. Кормом дуже задоволена."

Відгук про корм Practik Їжа для котів Свіжа індичка:

"Замовляла у вас корм з індичкою та лососеву олію, кішечка задоволена та відмінно перейшла, до цього брали роял канін і пурину."

Рейтинг сухих кормів для кішок: Україна

Сухі корми класу суперпреміум українського виробництва відрізняються високим вмістом тваринного білка, до їх складу входить свіже м'ясо, раціони добре збалансовані під потреби стерилізованих котів і кішок. Раціони Optimeal і Home Food збагачені різними добавками для здоров'я, корм Practik приваблює доступною ціною. Порівняння складу цих кормів і імпортних раціонів суперпреміум дозволяє дійти висновку, що вітчизняна продукція за рядом параметрів навіть перевершує зарубіжні аналоги, а коштує вона значно дешевше. Незважаючи на складнощі воєнного часу корми можна замовити через інтернет, а продукція Optimeal також у наявності в мережі офлайн-магазинів.