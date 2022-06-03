За грабеж аграриев будет отвечать и РФ, и трейдеры, которые не платят за отгруженное зерно

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Части украинских фермеров грозит банкротство. Причина — грабеж со стороны оккупантов и невыполнение заключенных с аграриями контрактов со стороны международных трейдеров.

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По данным министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, российские войска вывезли с оккупированных территорий Украины в направлении Крыма 400-500 тыс. тонн зерна. Так, в Луганской области россияне вывезли или уничтожили трехлетний объем потребностей жителей области в зерне. По сообщению городского головы Мелитополя Ивана Федорова, в Запорожской области рашисты планируют украсть у фермеров до 70% урожая. Как следствие, аграрии не будут иметь оборотные средства на посевную и обанкротятся.

Но банкротство чревато и аграриям, хозяйства которых находятся в тылу. Некоторые международные партнеры, получившие партии зерна из Украины в преддверии масштабного вторжения, уклоняются от выполнения обязательств по контрактам.

В частности, ряд участников аграрного рынка столкнулись с недобросовестными действиями компании SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS SÀRL. По заключенным договоренностям трейдер должен был оплатить отгруженное зерно сразу после получения счета. Суммы заключенных контрактов составляют миллионы долларов США.

Но некоторые из украинских фермеров ждут денег от SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS SÀRL уже около трех месяцев, то есть с начала войны.

Все это время покупатель платил мелкими частями и за неполный объем товара. Трейдер не выходит на связь и не подтверждает акты сверки", – говорит представитель одного из фермерских хозяйств.

Напомним, SierentzGlobalMerchants (SGM) – компания-зернотрейдер, основанная инвестиционным холдингом Sierentz&Cie в 2017 году. Это международная компания, главный офис которой находится в Женеве. Основной вид деятельности SGM — оптовая торговля и экспорт зерновых и масличных культур из Черноморского региона в Африку, Ближний Восток и Азию. SGM контролируется всемирно известной аграрной династией Луи Дрейфусов, но отдельно от исторической группы LouisDreyfusCompany.

Позиция владельцев компании SGM, не оплачивающей экспортированное зерно, выглядит неконструктивно на фоне совместных усилий Украины и мира по недопущению глобального продовольственного кризиса. Ведь по данным ООН, в результате полномасштабной войны россии против Украины более 1,7 млрд человек в мире могут оказаться под угрозой нищеты и голода.

Кроме этого, семья Дрейфусов владеет землями в России. Не исключено, что невыполнение договорных обязательств — часть плана дестабилизации ситуации в Украине и банкротства украинских фермерских хозяйств. Но в этом еще предстоит разобраться соответствующим органам.

Президент Украины призвал аграриев провести полноценную посевную компанию в 2022 году. Власти Украины принимают все возможные меры для минимизации влияния военной агрессии на аграрный рынок нашей страны. Мировое сообщество ищет пути разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерновых.

Невыполнение обязательств со стороны SGM приводит к нехватке оборотных средств у украинских сельхозпроизводителей и делает невозможным проведение посевной. Кроме того, деньги от экспортных поставок украинского зерна требуются не только фермерам на ведение их предпринимательской деятельности, но и для поддержки экономики Украины в целом.

В настоящее время украинские аграрные предприятия, пострадавшие от действий SIERENTZ GLOBAL, готовятся подавать коллективный иск в Генеральную прокуратуру Украины.