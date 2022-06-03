За грабунок аграріїв відповідатиме і рф, і трейдери, які не сплачують за відвантажене зерно

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Частині українських фермерів загрожує банкрутство. Причина — грабунок з боку окупантів та невиконання укладених з аграріями контрактів з боку міжнародних трейдерів.

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Загалом, за даними міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, російські війська вивезли з окупованих територій України в напрямку Криму 400–500 тис. тон зерна. Так, на Луганщині росіяни вивезли або знищили трирічний обсяг потреб жителів області в зерні. За повідомленням міського голови Мелітополя Івана Федорова, у Запорізькій області рашисти планують вкрасти у фермерів до 70% врожаю. Як наслідок, аграрії не матимуть обігових коштів на посівну та збанкрутують.

Але банкрутство загрожує й аграріям, господарства яких знаходяться в тилу. Деякі міжнародні партнери, які отримали партії зерна з України напередодні масштабного вторгнення, ухиляються від виконання зобов'язань за контрактами.

Зокрема, низка учасників аграрного ринку зіштовхнулися з недобросовісними діями з боку компанії SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS SÀRL. За укладеними домовленостями трейдер мав сплатити за відвантажене зерно відразу після отримання рахунку. Суми укладених контрактів сягають мільйони доларів США.

Але деякі з українських фермерів чекають на гроші від SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS SÀRL вже близько трьох місяців, тобто від початку війни.

"Увесь цей час покупець сплачував дрібними частинами та за неповний об’єм товару. Трейдер не виходить на зв'язок і не підтверджує акти звірки", — каже представник одного з фермерських хазяйств.

Нагадаємо, SierentzGlobalMerchants (SGM) — компанія-зернотрейдер, заснована інвестиційним холдингом Sierentz&Cie у 2017 році. Це міжнародна компанія, головний офіс якої знаходиться у Женеві. Основний вид діяльності SGM — оптова торгівля та експорт зернових та олійних культур з Чорноморського регіону до Африки, Близького Сходу та Азії. SGM контролюється всесвітньо відомою аграрною династією Луї Дрейфусів, але окремо від історичної групи LouisDreyfusCompany.

Позиція власників компанії SGM, яка не сплачує за експортоване зерно, виглядає неконструктивно на тлі спільних зусиль України та світу по недопущенню глобальної продовольчої кризи. Адже за даними ООН, внаслідок повномасштабної війни росії проти України понад 1,7 млрд осіб у світі можуть опинитися під загрозою злиднів та голоду.

Окрім цього, родина Дрейфусів володіє землями в рф. Не виключено, що невиконання договірних обов'язків — частина плану з дестабілізації ситуації в Україні та банкрутства українських фермерських господарств. Але в цьому ще належить розібратися відповідним органам.

Президент України закликав аграріїв провести повноцінну посівну компанію 2022 року. Влада України вживає всіх можливих заходів для мінімізації впливу військової агресії на аграрний ринок нашої країни. Світова спільнота шукає шляхи розблокування українських портів та поновлення експорту сільгосппродукції.

Невиконання зобов'язань з боку SGM призводить до нестачі обігових коштів у українських сільгоспвиробників та унеможливлює проведення посівної. Крім того, гроші від експортних поставок українського зерна потрібні не тільки фермерам на ведення їх підприємницької діяльності, але й для підтримки економіки України в цілому.

Наразі українські аграрні підприємства, які постраждали від дій SIERENTZ GLOBAL, готуються подавати колективний позов до Генеральної прокуратури України.