Прикрыл агентов ФСБ? Зеленского просят обратить внимание на руководство СБУ в Черновцах

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Офис президента начал разбираться с теми, кто обязан был по долгу службы быть готовым к войне. После поездки Владимира Зеленского в Харьков уволен руководитель областного УСБУ Роман Дудин, на очереди – разбирательство по Херсону и Черновцам. Об этом сообщает Телеграф.

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31 марта президент уволил с поста начальника Херсонского УСБУ Сергея Криворучко, лишив его звания генерала. Неофициально сообщалось, что Криворучко дал команду своим офицерам эвакуироваться из Херсона еще до того, как город захватили российские войска. Также во время выезда в здании СБУ в Херсоне якобы остались серверы и россияне могли получить доступ к базе данных силовиков, в том числе к списку сотрудников. Об этом, к слову, позже в эйфории отчитывались российские телеграм-каналы.

Впоследствии стало известно, что херсонские СБУшники эвакуировались в Черновцы.

Там же буквально через несколько дней в подозрении в госизмене контрразведка СБУ задержала помощника начальника херсонской УСБУ — начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина. Его подозревали в том, что он передал данные об эвакуации силовиков российским спецслужбам.

"Садоху приняли за госизмену, он сливал инфу по эвакуации Управления, такая вот х**я, малята… За ними вертолеты всю дорогу гнались, все уже с жизнью попрощались. Не все знают эту мразь", — написал после задержания начальник Департамента Национальной полиции Евгений Жуков (известен как Маршал).

Журналист Василий Забродский считает, что задержание Садохина было не случайным. Он обратил внимание, что личный состав Херсонской УСБУ переместился именно в Черновцы. Журналист полагает, что это произошло под прикрытием и.о. начальника УСБУ в Черновицкой области Владимира Компаниченко. Он, как известно, до 2021 года занимал должность замглавы СБУ Херсонщины. Забродский акцентирует, что Компаниченко является выходцем из "херсонского клана".

"Остается открытым вопрос о том, могут ли такие кадры курировать работу ведомства в приграничной области, через которую, возможно, поступает гуманитарная помощь и оружие от западных партнеров. Очевидно, СБУ и Офис президента должны обратить внимание на ситуацию и, как минимум, провести проверку", пишет Телеграф.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему продажи гуманитарной помощи на 60 млн гривен.