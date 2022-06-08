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Украина

Украинский "отряд Байдена" показал третий видеоролик, героем которого стал Рамзан Кадыров (видео)

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В сети показали третье видео "отряда Байдена". Украинские активисты-пенсионеры обратились к президенту Чечни Рамзану Кадырову, передает aspi.com.ua.

Они продемонстрировали "школьный дневник" Кадырова и указали, что его заявления не понимают даже чеченцы из-за постоянного "дон-дона". Украинцы пообещали селекционировать специальное биологическое оружие – "боевых баранов", которых будут внедрять в круг общения Рамзана Кадырова.