Український рух "підрозділ Байдена" виклав третій відеоролик, "присвячений" Кадирову (відео)
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У мережі показали третє відео "підрозділу Байдена". Українські активісти-пенсіонери звернулися до президента Чечні Рамзана Кадирова, передає aspi.com.ua.
Вони продемонстрували "шкільний щоденник" Кадирова та вказали, що його заяви не розуміють навіть чеченці через постійний "дон-дон". Українці пообіцяли селекціонувати спеціальну біологічну зброю – "бойових баранів", яких засилатимуть у коло спілкування Рамзана Кадирова.