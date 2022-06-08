Український рух "підрозділ Байдена" виклав третій відеоролик, "присвячений" Кадирову (відео)

Ми . Ми з України

З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.