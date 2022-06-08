Благотворительность и инфляция: как криптовалюты помогают украинцам в условиях войны

17 февраля Верховная Рада Украины приняла документ о легализации криптовалют, цифровых активов, которые позволяют проводить защищенные и быстрые транзакции с низкими комиссиями. Теперь в стране на законных основаниях смогут работать украинские и иностранные криптобиржи, а банки — открывать счета для криптокомпаний.

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С началом полномасштабного военного вторжения россии в Украину именно криптовалюты стали одним из крупнейших каналов финансирования ВСУ и эффективным способом сохранить средства перед угрозой инфляции.

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Из-за ограничений в проведении валютных операций во время военного положения, использование цифровых активов помогло упростить и ускорить поставку гуманитарной и военной помощи. Уже 26 февраля на официальном Twitter-аккаунте Украины были опубликованы криптовалютные адреса для пожертвований в Bitcoin, Ethereum и USDT. И если раньше цифровые активы были популярным, но высокорисковым способом заработка, то сегодня — это эффективная помощь ЗСУ и сотням тысяч украинцев, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы.

С начала военного вторжения россии криптофонд от Минцифры Aid For Ukraine собрал уже более $60 млн в криптовалюте и регулярно публикует отчеты о потраченных средствах. Благотворительный фонд "Повернись живим", который был создан в 2014 году для помощи украинским военным, на сегодняшний день получил 473.24 биткоинов ($13,9 млн) на свой криптовалютный кошелек. Для оплаты товаров, криптоактивы конвертируются в фиат. Но если законодательство поставщиков дает возможность расплачиваться цифровыми деньгами напрямую, то амуницию и гуманитарную помощь покупают сразу за криптовалюту.

Эффективность криптовалютных пожертвований заключается в том, что для того, чтобы отправить крупную сумму, не нужно пользоваться услугами банка и платить большие комиссии. У криптовалют нет регулирующего органа и каждый пользователь самостоятельно решает, как распоряжаться средствами.

Самый простой способ купить криптовалюту — воспользоваться P2P-платформой, где сделки происходят напрямую между пользователями. Чтобы купить USDT, BTC или ETH достаточно иметь аккаунт на Bitcoin Global и карту любого украинского банка. Вам не нужно предоставлять личные данные, а регистрация занимает всего несколько минут. После регистрации вы сразу получите криптовалютный кошелек для покупки, продажи и хранения криптовалюты.

Еще один важный аспект использования криптовалют сегодня — защита от инфляции. Финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил заморозку доллара на период войны изданию "Сегодня" тем, что благодаря такому шагу из страны не уходит капитал. Это помогает держать курс в пределах 33-34 грн в обменниках. Без заморозки курса доллар мог бы торговаться в районе 100 грн.

Мы не можем точно предположить, как изменится курс доллара после окончания войны. Но в случае сильной просадки гривны, криптовалюты могут помочь украинцам сохранить свои средства.

Для тех, кто опасается инвестировать в биткоин, существует Tether (USDT), о котором мы упоминали ранее. По сути, это аналог доллара, который можно купить на специализированных платформах по аналогии с обычными обменниками. Храня сбережения в USDT можно не переживать по поводу изменения курса гривны. А обменять криптовалюту на фиат вы сможете в любое время, поскольку цифровые активы не попадают под ограничения на валютные операции, введенные Нацбанком на период военного положения.

Для того, чтобы купить USDT на Bitcoin Global нужно ввести необходимые параметры в строку поиска и откликнуться на подходящее объявление. После этого подождать ответ от торгового партнера, отправить фиат и получить криптовалюту на свой счет. Теперь вы можете хранить активы в своем кошельке, и при необходимости поменять их обратно на гривну. А так же переводить криптовалюту ВСУ и помогать украинцам, пострадавшим от военных действий.