Благодійність та інфляція: як криптовалюти допомагають українцям в умовах війни

17 лютого Верховна Рада України ухвалила документ про легалізацію криптовалют — цифрових активів, які дають змогу проводити захищені та швидкі транзакції з низькими комісіями. Тепер у країні на законних підставах зможуть працювати українські та іноземні криптобіржі, а банки — відкривати рахунки для криптокомпаній.

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З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну саме криптовалюти стали одним із найбільших каналів фінансування ЗСУ та ефективним способом зберегти кошти перед загрозою інфляції.

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Через обмеження в проведенні валютних операцій під час воєнного стану використання цифрових активів допомогло спростити та прискорити постачання гуманітарної та військової допомоги. Вже 26 лютого на офіційному Twitter-акаунті України були опубліковані криптовалютні адреси для пожертвувань у Bitcoin, Ethereum та USDT. Якщо раніше цифрові активи були популярним, але високоризиковим способом заробітку, то сьогодні — це ефективна допомога ЗСУ та сотням тисяч українців, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

З початку вторгнення росії криптофонд від Мінцифри Aid For Ukraine зібрав уже понад $60 млн у криптовалюті та регулярно публікує звіти про витрачені кошти. Благодійний фонд "Повернись живим", який був створений у 2014 році для допомоги українським військовим, на сьогоднішній день вже отримав 473.24 біткоїнів ($13,9 млн) на свій криптовалютний гаманець. Для оплати товарів криптоактиви конвертуються у фіат. Але якщо законодавство постачальників дає можливість розплачуватися цифровими грошима напряму, то амуніцію та гуманітарну допомогу купують одразу за криптовалюту.

Ефективність криптовалютних пожертвувань полягає в тому, що для того, щоб надіслати велику суму, не потрібно користуватися послугами банку та сплачувати великі комісії. У криптовалют немає регулюючого органу й кожен користувач самостійно вирішує, як керувати коштами.

Найпростіший спосіб купити криптовалюту — скористатися P2P-платформою, де угоди відбуваються безпосередньо між користувачами. Щоб купити USDT, BTC або ETH достатньо мати акаунт на Bitcoin Global та картку будь-якого українського банку. Вам не потрібно надавати особисті дані, а реєстрація займе лише кілька хвилин. Після реєстрації ви відразу отримаєте криптовалютний гаманець для купівлі, продажу та зберігання криптовалюти.

Ще один важливий аспект використання криптовалюти сьогодні — захист коштів від інфляції. Фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснив заморожування долара на період війни виданню "Сьогодні" тим, що такий крок перешкоджає відтоку капіталу. Це допомагає тримати курс у межах 33–34 грн в обмінниках. Без заморозки курсу долар міг би торгуватись у районі 100 грн.

Ми не можемо точно знати, як зміниться курс долара після закінчення війни. Але при просіданні курсу гривні, криптовалюти можуть допомогти українцям зберегти свої кошти.

Для тих, хто боїться інвестувати в біткоїн, є Tether (USDT), про який ми згадували раніше. Це аналог долара, який можна купити на спеціалізованих платформах так само, як у звичайних обмінниках. Зберігаючи заощадження в USDT, можна не хвилюватися щодо зміни курсу гривні. А обміняти криптовалюту на фіат ви зможете будь-коли, оскільки цифрові активи не підпадають під обмеження на валютні операції, запроваджені Нацбанком на період воєнного стану.

Для того, щоб купити USDT на Bitcoin Global, потрібно ввести необхідні параметри в рядок пошуку та відгукнутися на відповідне оголошення. Після цього дочекатись відповіді від торгового партнера, відправити фіат та отримати криптовалюту на свій рахунок. Тепер ви можете зберігати активи у своєму гаманці та, у разі виникнення необхідності, поміняти їх назад на гривню. А також переказувати криптовалюту ЗСУ та допомагати українцям, які постраждали від воєнних дій.