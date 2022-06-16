Медики Черниговщины выразили благодарность за продовольственные товары, полученные от SOCAR Energy Ukraine.

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Работники экстренной медицины Черниговщины получили гуманитарную помощь от SOCAR. Медики выразили благодарность за продовольственные товары, полученные от SOCAR Energy Ukraine по случаю профессионального праздника.

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Об этом сообщается на странице областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черниговского областного совета в Facebook

"Все наши медики проявляют незаурядное мужество и героизм, спасая жизни граждан, которые пострадали от пуль и снарядов российских оккупантов. Мы не только в войну, а и ежедневно несем свой медицинский фронт, но теперь особенно. Каждая бригада "экстренки" от севера до юга и от запада до востока нашей страны – делают все возможное для спасения жизни украинцев. Поэтому внимание и поддержка сегодня важны как никогда", — отметил Игорь Даниленко, руководитель Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Эльчин Мамедов, генеральный директор SOCAR Energy Ukraine, отметил, что компания SOCAR передала медикам пищевые продукты и напитки. Кроме того, "SOCAR Благо" вместе с Благотворительным фондом "Твоя опора" инициировали благотворительный проект "HELP UKRAINE! NO WAR!". Целью проекта является медицинская и гуманитарная помощь больницам для нужд раненых, детей, мирных жителей. В его рамках уже собрано почти 265 тысяч гривень.

"Также начиная с февраля машины спецтранспорта на АЗК SOCAR получили около 150 тыс. тонн горючего и мы продолжаем их заправлять", — добавил Мамедов.