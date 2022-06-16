Медики Чернігівщини висловили подяку за продовольчі товари, отримані від SOCAR Energy Ukraine.

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Працівники екстреної медицини Чернігівщини отримали гуманітарну допомогу від SOCAR. Медики висловили подяку за продовольчі товари, отримані від SOCAR Energy Ukraine з нагоди професійного свята.

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Про це повідомляється на сторінці Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради у Facebook

"Усі наші медики проявляють неабияку мужність та героїзм, рятуючи життя громадян, які постраждали від куль та снарядів російських окупантів. Ми не лише у війну, а й щодня несемо свій медичний фронт, але тепер особливо. Кожна бригада "екстренки" від півночі до півдня та від заходу до сходу нашої країни – роблять усе можливе для порятунку життя українців. Тому увага та підтримка сьогодні важливі як ніколи", — зауважив Ігор Даниленко, керівник Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Ельчин Мамедов, генеральний директор SOCAR Energy Ukraine, зазначив, що компанія SOCAR передала медикам харчові продукти та напої. Крім того, "SOCAR Благо" разом із Благодійним фондом "Твоя опора" ініціювали Благодійний проект "HELP UKRAINE! NO WAR!". Метою проекту є медична та гуманітарна допомога лікарням для потреб поранених, дітей, мирних мешканців. У його рамках уже зібрано майже 265 тисяч гривень.

"Також починаючи з лютого машини спецтранспорту на АЗК SOCAR отримали близько 150 тис. тонн пального і ми продовжуємо їх заправляти", — додав Мамедов.