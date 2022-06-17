Ускоренный план выхода Freedom Holding Corp из России: покупателя компаний объявят в течение 1-2 недель

31 мая в годовом отчете за 2022 фискальный год, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США ("SEC"), Freedom Holding Corp. сообщила об исключении российских дочерних компаний (ООО "Инвестиционная компания Фридом Финанс" и ООО "ФФИН Банк") из состава холдинга в ответ на широкомасштабные военные действия России против Украины. Предполагалось, что активы российских компаний продадут сначала Тимуру Турлову, СЕО Freedom Holding Corp., а впоследствии их выкупит топ-менеджмент компаний или другие покупатели.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

16 июня на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США ("SEC") появилась новость об изменении процедуры выхода холдинга с российского рынка. Процедура должна соответствовать условиям OFAC (Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США), согласно которым российские дочерние компании холдинга будут проданы напрямую конечному покупателю без посредничества СЕО Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

Тимур Турлов: "Холдинг основательно пересмотрел предыдущие сроки выхода бизнеса из россии, которые предусматривали процедуру продолжительностью 1-1,5 года. Мы отказались от промежуточной продажи компаний на меня и будем выходить из бизнеса через прямую продажу российских компаний третьим лицам, не аффилированным к холдингу. Кто станет потенциальным покупателем компаний и сроки полного выхода холдинга из российского бизнеса объявим в течение 1-2 недель".

Справка:

Freedom Holding Corp. ー публичная американская компания, зарегистрированная в штате Невада (США). Холдинг ведет операционную деятельность в 13 странах мира, среди которых Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Германия, США, Азербайджан, Великобритания, Кипр, Греция, Испания, Россия и Армения. В Украине Freedom Holding Corp. представлен инвестиционной фирмой "Фридом Финанс Украина".

Акции Freedom Holding Corp. с октября 2019 года торгуются на фондовой бирже NASDAQ, капитализация составляет около $2,35 млрд. Холдинг предоставляет клиентам доступ к инвестированию на крупнейших фондовых биржах мира.