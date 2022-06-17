Прискорений план виходу Freedom Holding Corp із РФ: покупця компаній оголосять протягом 1-2 тижнів

31 травня у річному звіті за 2022 фіскальний рік, розміщеному на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC"), Freedom Holding Corp. повідомила про виключення російських дочірніх компаній (ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" і ТОВ "ФФІН Банк") зі складу холдингу у відповідь на широкомасштабні військові дії Росії проти України. Передбачалося, що активи російських компаній продадуть спершу Тімуру Турлову, СЕО Freedom Holding Corp., а згодом їх викупить топменеджемент компаній або інші покупці.

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16 червня на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") з'явилася новина про зміну процедури виходу холдингу з російського ринку. Процедура має відповідати умовам OFAC (Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США), згідно з якими російські дочірні компанії холдингу будуть продані напряму кінцевому покупцю, без посередництва СЕО Freedom Holding Corp. Тімура Турлова.

Тімур Турлов: "Холдинг грунтовно переглянув попередні терміни виходу бізнесу з рф, які передбачали процедуру тривалістю 1-1,5 року. Ми відмовилися від проміжного продажу компаній на мене і виходитимемо з бізнесу через прямий продаж російських компаній третім особам, які не афілійовані до холдингу. Хто стане потенційним покупцем компаній та терміни повного виходу холдингу з російського бізнесу оголосимо протягом 1-2 тижнів".

Довідка:

Freedom Holding Corp. ー публічна американська компанія, зареєстрована в штаті Невада (США). Холдинг веде операційну діяльність у 13 країнах світу, серед яких Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Україна, Німеччина, США, Азербайджан, Великобританія, Кіпр, Греція, Іспанія, Росія та Вірменія. В Україні Freedom Holding Corp. представлений інвестиційною фірмою "Фрідом Фінанс Україна".

Акції Freedom Holding Corp. з жовтня 2019 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ, капіталізація становить близько $2,35 млрд. Холдинг надає клієнтам доступ до інвестування на найбільших фондових біржах світу.