Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины – преступлением, – Черновецкий

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что считает войну против Украины преступлением. А обвинения со стороны Офиса Генпрокурора расценивает как "полное недоразумение". Об этом бывший столичный градоначальник заявил на своей странице в Facebook.

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"Узнал из СМИ, якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения – "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю как полное недоразумение. Искренне люблю и поддерживаю Единую, Целостную, Независимую и Европейскую Украину", – сообщил Черновецкий.

Бывший городской голова Киева отмечает, что "как бизнесмен и политик прикладывает все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы".

Напомним, в Офисе Генпрокурора заявили, что сообщили бывшему городскому голове Киева о подозрении по факту публичных призывов и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.