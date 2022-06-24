Движение активистов "отряд Байдена" обратилось к экс-президенту РФ Медведеву (видео)

В сети показали уже пятое видео движения "отряд Байдена". Украинские активисты-пенсионеры обратились к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву.

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Украинцы пригрозили Медведеву уже знаменитым гусем-терминатором, выращенным в тайной биолаборатории: "Наш гусь сделает кусь"! Также в ролике показали аналогию между баром "Голубая устрица" из "Полицейской академии" и танцами Медведева. А также лапти, которые теперь ему придется носить. Смотрите и подписывайтесь на YouTube-канал "Отряд Байдена".