Українські активісти з "підрозділу Байдена" показали відео про екс-президента РФ Медведєва

У мережі показали вже п’яте відео руху "підрозділ Байдена". Українські активісти-пенсіонери звернулися до колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

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Українці пригрозили Медведєву вже знаменитим гусаком-термінатором, вирощеним у таємній біолабораторії: "Наш гусь зробить кусь"! Також у ролику показали аналогію між баром "Блакитна устриця" з "Поліцейської академії" та танцюльками Медведєва. А також лапті, які тепер доведеться йому носити. Дивіться та підписуйтесь на YouTube-канал "Підрозділ Байдена".