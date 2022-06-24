Новый кризис после горючего: Украине грозит дефицит лекарств

Получить нужное лекарство может стать проблемой для многих украинцев. Об этом сообщает Виктор Сердюк, Президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов, передают "Украинские новости".

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Причина в законе, недавно принятом Верховной Радой. Согласно ему, в Украине запрещаются лекарства не только произведенные в России или Беларуси, но и лекарства международных фармацевтических компаний, имеющие какие-то коммерческие связи со странами-агрессорами.

Вот что утверждает Виктор Сердюк о задании, которое поставили депутаты перед Минздравом: "Запретить сотни лекарств, производства ЕС, США, других стран, как "наказание" для иностранных фармкомпаний, поставляющих лекарства в Россию. Венгрия нам не нравится? Польша поставляет лекарства в Россию? Запретим венгерские и польские лекарства для Украины?".

Виктор Сердюк рассказывает, что уже сейчас Минздрав ищет выход из ситуации, думает над так называемыми "зелеными коридорами" для определенных лекарств. Также он прогнозирует, что государственное регулирование может привести к дефициту, росту цен и ажиотажу. Ведь все мы видели, что было на рынке горючего. А лекарством пользуется гораздо больше людей, чем бензином или дизелем.

"Просчитали, что запрещать можно только после того, как лекарства-заменители уже быть в нужном количестве в Украине? Иначе будет дефицит, ажиотаж, повышение цен. А как государство справляется с дефицитом мы уже видели на примере горючего", — прогнозирует Виктор Сердюк. .