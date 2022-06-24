Нова криза після пального: Україні загрожує дефіцит ліків

Отримати потрібні ліки може стати проблемою для багатьох українців. Про це повідомляє Віктор Сердюк, Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, передають "Українські новини".

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Причина у законі, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, згідно з ним в Україні забороняються ліки не лише вироблені в Росії чи Білорусі, а й ліки міжнародних фармацевтичних компаній, які мають якісь комерційні зв’язки з країнами-агресорами.

Ось, що стверджує Віктор Сердюк про завдання, яке поставили депутати перед МОЗом: "Заборонити сотні ліків, виробництва ЕС, США, інших країн, як "покарання" для іноземних фармкомпаній, що поставляють ліки до Росії. Угорщина нам не подобається? Польща поставляє ліки до Росії? Заборонимо угорські та польські ліки для України?".

Віктор Сердюк розповідає, що вже зараз МОЗ шукає вихід з ситуації, думає над так званими "зеленими коридорами" для певних ліків. Також він прогнозує, що державне регулювання може призвести до дефіциту, зростання цін та ажіотажу. Адже всі ми бачили, що було на ринку пального. А ліками користується значно більше людей, ніж бензином чи дизелем.

"Чи прорахували, що забороняти можна лише після того, як ліки-замінники вже буть в потрібній кількості в Україні? Інакше буде дефіцит, ажіотаж, підвищення цін. А як держава справляється з дефіцитом ми вже бачили на прикладі пального", — прогнозує Віктор Сердюк.