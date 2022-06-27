Новинка рынка: расширенный Trade-in техники от MOYO

В июне сеть магазинов техники и электроники MOYO представила обновленную программу Trade-in, которая предоставляет покупателям больше возможностей для обмена своих устройств на новые.

Впервые на рынке ритейлер предлагает онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость даже кастомных устройств с дополнительными компонентами.

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"Мы проанализировали предложения на рынке техники и электроники и решили предложить свой более технологичный взгляд на Trade-in. Обычно онлайн-калькуляторы ориентируются только на типовые характеристики и не предполагают оценку кастомизированных ноутбуков после их апгрейда. Мы в MOYO оцениваем "начинку". Если клиент увеличил оперативную память ноутбука, он может это отметить, а умная система на сайте moyo.ua рассчитает лучшую цену исходя из всех характеристик", — объясняет директор сервисного центра MOYO Татьяна Удовенко.

Также в компании увеличили список товаров и брендов для обмена. По программе Trade-in в MOYO принимают 11 популярных брендов телевизоров, 34 бренда ноутбуков, 23 бренда смартфонов, 10 брендов смарт-часов, 6 брендов планшетов, 2 бренда игровых приставок (Xbox и PlayStation), 2 бренда медиаплееров (Apple и Xiaomi). Это самый большой выбор в Украине, но в MOYO продолжают работать над постоянным расширением этого списка.

"Мы решили оптимизировать программу Trade-in именно сейчас, чтобы сделать новинки техники и электроники более доступными для всех, кому они нужны. Сегодня у MOYO наибольший выбор возможностей для Trade-in в tech-рителе, и мы будем и дальше развивать эту услугу", — комментирует Татьяна Удовенко.

В компании говорят, что услуга Trade-in становится все популярнее. Это удобный и надежный вариант для тех, кто хотел бы приобрести новую технику за счет старой, не тратя время на продажу.

В прошлом году компания MOYO получила звание "Предприятие года" в области техники и электроники и награду "Сеть магазинов техники и электроники №1". Ритейлер работает на рынке с 2009 года, до полномасштабного вторжения сеть MOYO объединяла более 55 магазинов в более 30 городах и единственный в Украине круглосуточный магазин-склад техники и электроники MOYO 24/7 в Киеве. В ассортименте ритейлера более 40 тысяч сертифицированных товаров от более 350 мировых производителей. С начала войны компания MOYO активно помогает военным, представителям территориальной обороны и волонтерам.

MOYO — національний омніканальний ритейлер техніки та електроніки, працює на українському ринку з 2009 року. До повномасштабного вторгнення мережа MOYO об’єднувала понад 55 магазинів у понад 30 містах та єдиний в Україні цілодобовий магазин-склад техніки та електроніки MOYO 24/7 у Києві. В асортименті ритейлера понад 40 тисяч сертифікованих товарів від понад 350 світових виробників. Минулого року компанія MOYO здобула звання "Підприємство року" в галузі техніки і електроніки і нагороду "Мережа магазинів техніки і електроніки №1". З початку війни MOYO активно допомагає військовим, представникам територіальної оборони та волонтерам.