Новинка ринку: розширений Trade-in техніки від MOYO

У червні мережа магазинів техніки та електроніки MOYO презентувала оновлену програму Trade-in, яка надає покупцям більше можливостей для обміну своїх пристроїв на нові.

Уперше на ринку ритейлер пропонує онлайн-калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість навіть кастомних пристроїв з додатковими компонентами.

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"Ми проаналізували пропозиції на ринку техніки та електроніки й вирішили запропонувати свій, технологічніший погляд на Trade-in. Зазвичай онлайн-калькулятори орієнтуються тільки на типові характеристики і не передбачають оцінку кастомізованих ноутбуків після їх апгрейду. Ми в MOYO оцінюємо "начинку". Якщо клієнт збільшив оперативну пам’ять свого ноутбука, він може це зазначити, а розумна система на сайті moyo.ua розрахує найкращу ціну, виходячи з усіх характеристик", — пояснює директорка сервісного центру MOYO Тетяна Удовенко.

Також у компанії збільшили перелік товарів і брендів для обміну. Наразі за програмою Trade-in у MOYO приймають 11 популярних брендів телевізорів, 34 бренди ноутбуків, 23 бренди смартфонів, 10 брендів смартгодинників, 6 брендів планшетів, 2 бренди ігрових приставок (Xbox та PlayStation), 2 бренди медіаплеєрів (Apple та Xiaomi). Це найбільший вибір в Україні, але в MOYO продовжують працювати над постійним розширенням цього переліку.

"Ми вирішили оптимізувати програму Trade-in саме зараз, щоб зробити новинки техніки та електроніки доступнішими для всіх, кому вони потрібні. Сьогодні у MOYO найбільший вибір можливостей для Trade-in у tech-рителі, і ми будемо й надалі розвивати цю послугу", — коментує Тетяна Удовенко.

У компанії кажуть, що послуга Trade-in стає все популярнішою. Це зручний та надійний варіант для тих, хто хотів би придбати нову техніку, користуючись старою, не витрачаючи час на продаж.

Минулого року компанія MOYO здобула звання "Підприємство року" в галузі техніки і електроніки і нагороду "Мережа магазинів техніки і електроніки №1". Ритейлер працює на ринку з 2009 року, до повномасштабного вторгнення мережа MOYO об’єднувала понад 55 магазинів у понад 30 містах та єдиний в Україні цілодобовий магазин-склад техніки та електроніки MOYO 24/7 у Києві. В асортименті ритейлера понад 40 тисяч сертифікованих товарів від понад 350 світових виробників. З початку війни компанія MOYO активно допомагає військовим, представникам територіальної оборони та волонтерам.

MOYO — національний омніканальний ритейлер техніки та електроніки, працює на українському ринку з 2009 року. До повномасштабного вторгнення мережа MOYO об’єднувала понад 55 магазинів у понад 30 містах та єдиний в Україні цілодобовий магазин-склад техніки та електроніки MOYO 24/7 у Києві. В асортименті ритейлера понад 40 тисяч сертифікованих товарів від понад 350 світових виробників. Минулого року компанія MOYO здобула звання "Підприємство року" в галузі техніки і електроніки і нагороду "Мережа магазинів техніки і електроніки №1". З початку війни MOYO активно допомагає військовим, представникам територіальної оборони та волонтерам.