Российский канал, разоблачивший кортеж Путина, сообщил о смерти диктатора, — СМИ

Через полчаса после публикации сообщения на канале оно было удалено, вероятно, по указанию спецслужб, но его просмотрело более 120 тысяч подписчиков популярного канала.

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ, позавчера опубликовавший резонансное видео проезда президентского кортежа Путина, шокировал новостью о том, что российский президент умер, не приходя в сознание. И что в этой связи ночью в кремле было проведено совещание Совета "девяти", которое по понятным причинам вместо Путина проводил Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ), сообщает Укррудпром.

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"Было принято решение скрыть сам факт смерти Путина вплоть до момента реализации операции "преемник". Членам совета был представлен двойник, который будет выполнять роль Путина до момента запуска сценария "транзита власти". Его доставили в Кремль в кортеже президента, о прибытии которого в Кремль" и сообщалось ранее", — сообщает СМИ.

Через полчаса после публикации сообщения на канале оно было удалено, вероятно, по указанию спецслужб, но его просмотрело более 120 тысяч подписчиков канала.