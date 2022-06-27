Російський канал, який викрив кортеж Путіна, повідомив про смерть диктатора, - ЗМІ

За півгодини після публікації повідомлення на каналі воно було видалено, ймовірно — за вказівкою спецслужб, але його переглянуло понад 120 тисяч підписників популярного каналу.

Телеграм-канал ВЧК-ОДПУ, який позавчора опублікував резонансне відео проїзду президентського кортежу Путіна, шокував новиною про те, що російський президент помер, не приходячи до тями. І що у зв’язку з цим уночі в кремлі було проведено нараду Ради "дев’яти", яку зі зрозумілих причин замість Путіна проводив Патрушев (секретар Ради безпеки РФ), повідомляє Укррудпром.

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"Було ухвалено рішення приховати сам факт смерті Путіна аж до моменту реалізації операції "наступник". Членам ради було представлено двійника, який виконуватиме роль Путіна до моменту запуску сценарію "транзиту влади". Його доставили до Кремля в кортежі президента, про прибуття якого до Кремля і повідомлялося раніше", — повідомляє ЗМІ.

За півгодини після публікації повідомлення на каналі воно було видалено, ймовірно — за вказівкою спецслужб, але його переглянуло понад 120 тисяч підписників каналу.