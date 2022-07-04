"ПОМОЧЬ СТРАНЕ ВЫСТОЯТЬ": Joker UA активно пополняет государственный бюджет

В сложное время, которое сейчас переживает украинский бизнес, компания Joker UA оказалась в авангарде тех, кто, несмотря на все трудности, не прекращает работать, наполнять бюджет и развиваться, а также параллельно внедрять важные волонтерские проекты.

С тех пор, как в Украине легализовали игорный бизнес, компания Joker UA, занимающаяся организацией онлайн-казино, одной из первых получила лицензию. Поскольку, согласно разрешению на поддержку работы онлайн-казино, ее нужно обновлять ежегодно, сейчас предприятию обновили лицензию и продлили разрешение на азартную деятельность на 2022 год. По информации из Госказначейства, благодаря Joker UA государственный бюджет нашей страны в настоящее время получил дополнительные 23,4 млн грн.

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"Лицензия – это фундамент для ведения прозрачного игорного бизнеса в Украине. Мы открыты и соблюдаем все законы, следовательно, напрямую помогаем стране выстоять. Особенно это важно сегодня, когда наша экономика уязвима.

Joker UA продолжит платить налоги и предоставлять новые рабочие места, чтобы обеспечивать ресурсами страну. Но также мы будем поддерживать благотворительный сектор, чтобы помогать ей в тылу", – рассказывает Екатерина Осауленко, руководитель коммуникационного отдела Joker UA.

Для компаний игровой индустрии лицензия является свидетельством о легальной работе и прозрачном бизнесе на территории страны. Это означает, что Joker UA и дальше будет работать в правовом поле — открыто и честно по отношению к украинскому законодательству и игроку.

Ответственность перед государством и украинцами Joker UA давно сделал основой своей деятельности. Компания продолжает поддерживать украинскую экономику: платит все налоги и создает новые рабочие места. Здесь отмечают, что за период военного положения не сократили ни одного работника. Наоборот, компания расширяется и открывает вакансии для новых специалистов.

В Joker UA важное внимание уделяют волонтерской деятельности. В частности, помогает пострадавшим селам после деоккупации и благотворительным фондам на местах.

"В некоторых европейских странах игорный бизнес – один из лидеров по участию в благотворительной деятельности. Для нас это пример того, куда нужно двигаться украинскому геймингу. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и будем продолжать помогать тем украинским организациям и людям, которые в этом нуждаются", – подводит итоги Екатерина Осауленко.

В то же время Joker UA поддерживает организации, которые помогают бездомным животным. Почти два месяца длится благотворительный сбор средств "Железные Лапки", который компания запустила совместно с фондом Happy Paw. Партнеры хотят собрать 1 млн грн для помощи приюту "Відродження". Также на днях Joker UA приобрела фургон для активистов из "Зоопатруля", благодаря которому планируют перевозить животных, пострадавших от войны.

С начала войны многие работники Joker UA ушли на фронт или волонтерят, чтобы ускорить нашу победу. Они тоже получают большую поддержку и содействие от компании.