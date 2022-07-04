"ДОПОМОГТИ КРАЇНІ ВИСТОЯТИ": Joker UA активно поповнює державний бюджет

У складні часи, які зараз переживає український бізнес, компанія Joker UA опинилася в авангарді тих, хто, попри всі труднощі, не припиняє працювати, наповнювати бюджет і розвиватися, а також паралельно впроваджувати важливі волонтерські проєкти.

Відколи в Україні легалізували гральний бізнес, компанія Joker UA, що займається організацією онлайн-казино, однією із перших отримала ліцензію. Оскільки, згідно із дозволом на підтримку роботи онлайн-казино, її треба поновлювати щороку, нині підприємству оновили ліцензію і подовжили дозвіл на провадження азартної діяльності на 2022 рік. Тож, за інформацією із Держказначейства, завдяки Joker UA державний бюджет нашої країни нині отримав додаткові 23,4 млн грн.

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"Ліцензія — це фундамент для ведення прозорого грального бізнесу в Україні. Ми відкриті та дотримуємося усіх законів, отже, напряму допомагаємо країні вистояти. Особливо це важливо сьогодні, коли наша економіка вразлива.

Joker UA продовжить платити податки та надавати нові робочі місця, щоб забезпечувати ресурсами країну. Але також ми продовжуватимемо підтримувати благодійний сектор, щоб допомагати їй у тилу", — розповідає Катерина Осауленко, очільниця комунікаційного відділу Joker UA.

Для компаній гральної індустрії ліцензія є свідченням про легальну роботу і прозорий бізнес на території країни. Це означає, що Joker UA й надалі працюватиме у правовому полі — відкрито та чесно щодо українського законодавства і гравця.

Відповідальність перед державою й українцями Joker UA давно зробив основою своєї діяльності. Компанія продовжує підтримувати українську економіку: сплачує усі податки та створює нові робочі місця. Тут зазначають, що за період воєнного стану не скоротили жодного працівника. Навпаки, компанія розширюється та відкриває вакансії для нових спеціалістів.

У Joker UA важливу увагу приділяють волонтерській діяльності. Зокрема, допомагає постраждалим селам після деокупації та благодійним фондам на місцях.

"У деяких європейських країнах гральний бізнес — один з лідерів щодо участі у благодійній діяльності. Для нас це є прикладом того, куди потрібно рухатися українського геймінгу. Тому ми не зупиняємося на досягнутому та продовжуватимемо допомагати тим українським організаціям і людям, які цього потребують", — підсумовує Катерина Осауленко.

Водночас Joker UA підтримує організації, які допомагають безпритульним тваринам. Майже два місяці триває благодійний збір коштів "Залізні Лапки", який компанія запустила спільно з фондом Happy Paw. Партнери хочуть зібрати 1 млн грн для допомоги притулку "Відродження". Також днями Joker UA придбала фургон для активістів із "Зоопатруля", завдяки якому ті планують перевозити тварин, які постраждали від війни.

Від початку війни чимало працівників Joker UA пішли на фронт або волонтерять, аби пришвидшити нашу перемогу. Вони теж отримують неабияку підтримку і сприяння від компанії.