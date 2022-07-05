Почему родители первоклассников выбирают дистанционную школу "Оптима"

"Оптима" остается самой большой и популярной дистанционной школой Украины. Здесь получают образование дети с 1 по 11 классы. Мы попытались разобраться, в чем причина и почему родители будущих первоклассников принимают решение обучаться именно здесь. Отвечают эксперты "Оптимы".

Какие преимущества дистанционного образования для самых маленьких?

Все больше родителей рассматривают для своих детей дистанционное образование, ведь тогда школа путешествует вместе со школьником. Семьи переезжают ради успешной карьеры или по жизненным обстоятельствам, однако дети могут тяжело переносить изменения, особенно если переезд совпадает с началом школьной жизни. В дистанционной школе "Оптима" адаптация к школе может проходить одновременно с переездом в новый регион, страну и даже на другой континент. Ребенок находится вместе со своими близкими, чувствует себя в безопасности и может направить энергию на получение новых знаний.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Еще одним безоговорочным плюсом является то, что необязательно рано вставать и резко менять ритм жизни. Учебная платформа "Оптимы" доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому все задания можно выполнить в удобное для семьи время.

Уроки открыты с 1 сентября до конца учебного года. Если ребенок пропускает несколько дней, он просто начинает проходить тему с того места, на котором остановился. Нет шансов не прийти на контрольную или упустить важное объяснение.

Если что-то непонятно, можно спросить у учителя. В "Оптиме" учителя всегда на связи – через чат в системе или по телефону.

Как учатся первоклассники в "Оптиме"?

Для каждого ребенка создается личный кабинет на обучающей платформе "Оптимы". В нем ученик и родители видят ориентировочное расписание на неделю, уроки по каждому предмету, контакты классного руководителя, номера технической поддержки и другую важную информацию. Уроки в первом классе – это яркие образовательные мультфильмы, которые в простой и интересной форме обучают детей разным предметам: чтению, письму, математике, музыкальному и изобразительному искусствам, дизайну и технологиям, исследованию мира и т.д. Программа полностью соответствует рекомендациям МОН, однако представлена настолько непринужденно и увлекательно, что дети сами хотят проходить уроки и получать знания в таком формате.

Важным ноу-хау "Оптимы" является то, что, благодаря продуманной подаче материала, первоклассники вполне способны учиться самостоятельно, без помощи взрослых. Задача родителей состоит в том, чтобы организовать обучение: обустроить место занятий, включить компьютер, зайти в систему и активировать урок.

Все, кто заинтересовался уникальными уроками дистанционной школы "Оптима", могут ознакомиться с ними бесплатно, заказав недельный демодоступ по ссылке. Подробная информация – по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.