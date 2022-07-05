Чому батьки першокласників обирають дистанційну школу "Оптіма"

"Оптіма" залишається найбільшою та найпопулярнішою дистанційною школою України. Тут отримують освіту діти з 1 до 11 класу. Ми спробували розібратись, у чому причина й чому батьки майбутніх першокласників ухвалюють рішення навчатися саме тут. Відповідають експерти з "Оптіми".

Які переваги дистанційної освіти для найменших?

Все більше батьків розглядають для своїх дітей дистанційну освіту, адже тоді школа подорожує разом зі школярем. Родини переїжджають задля успішної кар’єри або через життєві обставини, проте діти можуть складно переносити зміни, особливо, якщо переїзд збігається з початком шкільного життя. В дистанційній школі "Оптіма" адаптація до школи може проходити одночасно з переїздом у новий регіон, країну та навіть на інший континент. Дитина знаходиться разом зі своїми близькими, почувається в безпеці й може спрямувати енергію на отримання нових знань.

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Ще одним беззаперечним плюсом є те, що необов’язково рано вставати й різко змінювати ритм життя. Навчальна платформа "Оптіми" доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому всі завдання можна виконати у зручний для родини час.

Уроки відкриті з 1 вересня і до кінця навчального року. Якщо дитина пропускає кілька днів, вона просто починає проходити тему з того місця, на якому зупинилася. Немає шансів не прийти на контрольну або пропустити важливе пояснення.

Якщо щось незрозуміло, можна спитати вчителя. В "Оптімі" вчителі завжди на зв’язку — через чат у системі або телефоном.

Як в "Оптімі" навчаються першачки?

Для кожної дитини створюється особистий кабінет на навчальній платформі "Оптіми". В ньому учень і батьки бачать орієнтовний розклад на тиждень, уроки з кожного предмета, контакти класного керівника, номери технічної підтримки та іншу важливу інформацію. Уроки в першому класі — це яскраві освітні мультфільми, які в простій та цікавій формі навчають малюків різних предметів: читання, письма, математики, музичного та образотворчого мистецтв, дизайну і технологій, дослідження світу тощо. Програма повністю відповідає рекомендаціям МОН, проте подана настільки невимушено і захопливо, що діти самі бажають проходити уроки й отримувати знання в такому форматі.

Важливим ноу-хау "Оптіми" є те, що, завдяки продуманому поданню матеріалу, першокласники цілком здатні вчитися самостійно, без допомоги дорослих. Задача батьків полягає в тому, щоб організувати навчання: облаштувати місце занять, ввімкнути комп’ютер, зайти в систему й активізувати урок.

Всі, хто зацікавився унікальними уроками дистанційної школи "Оптіма", можуть ознайомитися з ними безплатно, замовивши тижневий демодоступ за посиланням. Детальна інформація — за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.