Новое направление в поставке энергоресурсов Группы Tolk

Международная Группа компаний Tolk расширяет сферу своей деятельности по поставкам энергоресурсов. К Группе компаний Tolk присоединился новый участник — "ТОЛК ПЕТРОЛЕУМ", — сообщила пресс-служба Группы.

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"Новое направление Группы Tolk в поставке энергоресурсов — очередной шаг реализации нашей стратегии расширения сферы услуг. Группа активно включается в преодоление кризиса на топливном рынке Украины: мы внедряем регулярные поставки бензина и дизельного топлива из Европы", — отметил СЕО Группы Tolk Владимир Крупко.

Напомним, что в Группу Tolk входят три украинских компании — ООО "Августа", ООО "Закарпатьеэнергосбыт", ООО "Волыньэлектрозбыт" и две иностранные — молдавская INTRA ASSETS S.R.L. и словацкая TOLK EU s.r.o. Новая компания ТОЛК ПЕТРОЛЕУМ стала четвертой украинской компанией Группы.