Новий напрям у постачанні енергоресурсів Групи Tolk

Міжнародна Група компаній Tolk розширює сферу своєї діяльності у постачанні енергоресурсів. До Групи компаній Tolk приєднався новий учасник — "ТОЛК ПЕТРОЛЕУМ", — повідомила пресслужба Групи.

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"Новий напрям Групи Tolk у постачанні енергоресурсів — це черговий крок реалізації нашої стратегії розширення сфери послуг. Група активно долучається до подолання кризи на паливному ринку України: ми впроваджуємо регулярні поставки бензину та дизельного пального з Європи", — зазначив СЕО Групи Tolk Володимир Крупко.

Нагадаємо, що до Групи Tolk входить три українські компанії — ТОВ "Августа", ТОВ "Закарпаттяенергозбут", ТОВ "Волиньелектрозбут" та дві іноземні — молдавська INTRA ASSETS S.R.L. і словацька TOLK EU s.r.o. Нова компанія ТОЛК ПЕТРОЛЕУМ стала четвертою українською компанією Групи.