Украинка Марина Вязовская получила самую престижную в мире награду в области математики (фото)
Ученую из Киева наградили за решение задач о самой плотной упаковке одинаковых сфер в 8 измерениях. Марина Вязовская стала второй женщиной в истории, которая заслужила Филдсовскую премию.
Выпускница Киевского университета, 37-летняя Марина Вязовская получила в Хельсинки Филдсовскую премию. Лауреатов премии объявил Международный математический союз.
Самую престижную математическую награду вручают 1 раз в 4 года. Вязовская получила ее за решение задач о самой плотной упаковке одинаковых сфер в 8 измерениях.
"За доказательство того, что решетка Е8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях и за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье", – отметили ученые.
Профессор математики в Институте перспективных исследований Принстона высоко оценил вклад Вязовской в науку.
"Вязовская изобретает свежие и неожиданные инструменты, с помощью них можно преодолеть естественные барьеры, которые сдерживали нас годами", – прокомментировал он.
Марина Вязовская получила в Киеве степень бакалавра математики, а диплом магистра готовила уже в Германии. Сейчас она работает в федеральной политехнической школе в швейцарском городе Лозанна.
Филдсовская премия – кто из женщин ее получал?
Филдсовскую премия учредили в 1936 году, ее вручают математикам в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения.
Вязовская – вторая женщина в истории, которую наградили Филдсовской премией. Первой была гражданка Ирана Мариам Мирзахани, получившая премию в 2014 году.
Международный конгресс математиков, на котором вручают Филдсовскую премию, в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге. Из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине город лишили права проведения мероприятия.
Кроме Вязовской, в этом году награду получили француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и ученый из Южной Кореи Джун Ха.
Фокус ранее писал, что в октябре 2017 года Марина Вязовская получила индийскую премию в области математики SASTRA Ramanujan Prize.
В этом же году украинке вручили премию имени французского математика Рафаэля Салема. Ее каждый год присуждают молодым математику за выдающиеся результаты исследований.