Украинка Марина Вязовская получила самую престижную в мире награду в области математики (фото)

Ученую из Киева наградили за решение задач о самой плотной упаковке одинаковых сфер в 8 измерениях. Марина Вязовская стала второй женщиной в истории, которая заслужила Филдсовскую премию.

Выпускница Киевского университета, 37-летняя Марина Вязовская получила в Хельсинки Филдсовскую премию. Лауреатов премии объявил Международный математический союз.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Самую престижную математическую награду вручают 1 раз в 4 года. Вязовская получила ее за решение задач о самой плотной упаковке одинаковых сфер в 8 измерениях.

"За доказательство того, что решетка Е8 обеспечивает самую плотную упаковку одинаковых сфер в 8 измерениях и за дальнейший вклад в связанные экстремальные задачи и проблемы интерполяции в анализе Фурье", – отметили ученые.

[ + – ] Марина Вязовская работает в швейцарском городе Лозанна

Профессор математики в Институте перспективных исследований Принстона высоко оценил вклад Вязовской в науку.

"Вязовская изобретает свежие и неожиданные инструменты, с помощью них можно преодолеть естественные барьеры, которые сдерживали нас годами", – прокомментировал он.

Марина Вязовская получила в Киеве степень бакалавра математики, а диплом магистра готовила уже в Германии. Сейчас она работает в федеральной политехнической школе в швейцарском городе Лозанна.

Филдсовская премия – кто из женщин ее получал?

Филдсовскую премия учредили в 1936 году, ее вручают математикам в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения.

Вязовская – вторая женщина в истории, которую наградили Филдсовской премией. Первой была гражданка Ирана Мариам Мирзахани, получившая премию в 2014 году.

[ + – ] Марина Вязовская стала второй женщиной в мире, которую наградили Филдсовской премией

Международный конгресс математиков, на котором вручают Филдсовскую премию, в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге. Из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине город лишили права проведения мероприятия.

Кроме Вязовской, в этом году награду получили француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и ученый из Южной Кореи Джун Ха.

Фокус ранее писал, что в октябре 2017 года Марина Вязовская получила индийскую премию в области математики SASTRA Ramanujan Prize.

В этом же году украинке вручили премию имени французского математика Рафаэля Салема. Ее каждый год присуждают молодым математику за выдающиеся результаты исследований.