Українка Марина В'язовська здобула найпрестижнішу у світі нагороду в галузі математики (фото)

Вчену з Києва нагородили за розв'язання завдань про найщільнішу упаковку однакових сфер у 8 вимірах. Марина В'язовська стала другою жінкою в історії, яка заслужила Медаль Філдса.

Випускниця Київського університету, 37-річна Марина В'язовська здобула у Гельсінкі Медаль Філдса. Лауреатів премії оголосив Міжнародний математичний союз.

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Найпрестижнішу математичну нагороду вручають 1 раз на 4 роки. В'язовська отримала її за розв'язання завдань про найщільнішу упаковку однакових сфер у 8 вимірах.

"За доказ того, що решітка Е8 забезпечує найщільнішу упаковку однакових сфер у 8 вимірах та за подальший внесок у пов'язані екстремальні завдання та проблеми інтерполяції в аналізі Фур'є", — зазначили вчені.

[ + – ] Марина В'язовська працює у швейцарському місті Лозанна

Професор математики в Інституті перспективних досліджень Прінстона високо оцінив внесок В'язовської в науку.

"В'язовська винаходить свіжі та несподівані інструменти, за допомогою них можна подолати природні бар'єри, які стримували нас роками", — прокоментував він.

Марина В'язовська здобула в Києві ступінь бакалавра математики, а диплом магістра готувала вже у Німеччині. Зараз вона працює у федеральній політехнічній школі у швейцарському місті Лозанна.

Медаль Філдса — хто з жінок її отримував?

Медаль Філдса заснували у 1936 році, її вручають математикам у віці до 40 років за видатні досягнення.

В'язовська — друга жінка в історії, яку нагородили Медаллю Філдса. Першою була громадянка Ірану Маріам Мірзахані, яка отримала премію у 2014 році.

[ + – ] Марина В'язовська стала другою жінкою у світі, яку нагородили Медаллю Філдса

Міжнародний конгрес математиків, на якому вручають Медаль Філдса, цього року мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Через пов'язану з Росією повномасштабну війну в Україні місто позбавили права проведення заходу.

Окрім В'язовської, цього року нагороду отримали француз Уго Дюмініль-Копен, британець Джеймс Мейнард та вчений із Південної Кореї Джун Ха.

Фокус раніше писав, що у жовтні 2017 року Марина В'язовська здобула індійську премію в галузі математики SASTRA Ramanujan Prize.

Цього ж року українці вручили премію імені французького математика Рафаеля Салема. Її щороку присуджують молодим математику за визначні результати досліджень.